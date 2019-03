Përfitimet shëndetësore të Aloe Verës

Aloe vera zakonisht gjendet në literaturën e shamponave dhe produkteve të kujdesit të flokëve. Bima bën mrekulli tek trupi dhe jep përfitime që shkojnë përtej flokëve të shëndetshme dhe të shndritshme. Shikoni pesë përfitimet e mahnitshme të përdorimit të aloe veras.

Humbje në peshë

Në librin e tij ” The Everything Guide to Aloe Vera for Health”, specialistja për ushqyerjen e palestrës Britt Brandon theksoi se si bima është e mirë për humbje peshe. “Me sasi të mjaftueshme të vitaminave dhe mineraleve që kontribuojnë në humbjen e peshës”.

Rregulloron sheqerin gjak

Për njerëzit që mund të kenë diabetin e tipit 2, aloe vera është një zgjidhje premtuese sepse ndihmon në rregullimin dhe uljen e nivelit të sheqerit në gjak. Dhe pacientët kanë raportuar rezultate pozitive të konsumimit të aloe vera për të ulur nivelin e tyre të sheqerit.

Lëkurë

Autori Bill C. Coats rekomandon fuqimisht aloe veran për njollat e lëkurës, veçanërisht në fytyrë. Në librin e tij të titulluar ” Aloe Vera the New Millennium: The Future of Wellness in the 21st Century “, veshjet vunë në dukje se kur bima është formuluar siç duhet, mund të “trajtojë, shtresojë, restaurojë, rindërtojë dhe të sigurojë ushqim konstant dhe impresiv në lëkurën e njeriut. “

Për të marrë efektet e dëshirueshme të aloe vera në lëkurën tuaj, thjesht nxirrni xhelin të gjetheve të bimëve dhe aplikoni në lëkurë.

Shëndet oral

Besoni apo jo, aloe vera gjithashtu ka aftësinë për të hequr qafe erën e keqe dhe për të promovuar një shëndet të mirë oral. Shkencëtarët madje e konsiderojnë atë si një alternativë të mirë ndaj lëngjeve me bazë kimike, sepse është e natyrshme dhe më e sigurt. Përmbajtja e saj e vitaminës C është gjithashtu efektive kundër pllakëzave dhe lëngu i bimës heq mishrat e fryrë.