Përdoruesit e Netflix mund të shpërndajnë filmat në Instagram

Netflix është lidhur me Instagram Stories për promovimin e filmave apo serialeve nga shikuesit të cilët janë ndarë të kënaqur: Shërbimi i transmetimit të videove hapi një integrim të ri në Instagram të martën që i lejon përdoruesit e iOS të ndajnë filmat e tyre të preferuar dhe shfaqjet televizive nëpërmjet Storieve.

Për ta bërë këtë, përdoruesit duhet vetëm të selektojnë titullin e videos që dëshirojnë të shpërndajnë brenda aplikacionit të Netflix në IOS dhe pastaj ta shpërndajnë atë në Instagram ose në mënyrë të drejtpërdrejtë tek kontaktet e tyre.

Titujt e shpërndarë në këtë mënyrë vijnë me dizajnin e tyre të paracaktuar, por përdoruesit mund të vendosin komentet e tyre dhe ta personalizojnë dizajnin. Dhe secili film apo seria i shpërndarë në Instagram lidhet me Netflix, duke i lejuar përdoruesit e Netflix të fillojnë ta shikojnë atë me vetëm dy klikime.

“Ne jemi gjithmonë në kërkim për mënyra si ta bëjmë më të lehtë për anëtarët e kanalit të shpërndajnë tituj me të cilët ata janë të obsesionuar dhe ndihmuar të tjerëve të zbulojnë diҫka të re për të shikuar”, tha një zëdhënës i Netflix. “Shpresojmë se anëtarët tanë e pëlqejnë këtë përditësim!”

Shpërndarja në Instagram tani për tani është e mundur vetëm nëpërmjet IOS, por kompania është duke punuar për ta sjellë atë në Android gjithashtu.