Përdorimi i rrjeteve sociale i njëjtë me varësinë ndaj drogës

Varësia nga mediave sociale, si temë, duket se është diskutuar shumë. Megjithatë, mbetet e panjohur nga Manuali Diagnostik dhe Statistikor i Çrregullimeve Mendore, gjë që ngjallë shumë debate nëse duhet të përfshihet apo jo.

Dhënia pas rrjeteve sociale zbret në një varësi nga një burim kënaqësie, aq të rëndë saqë nuk mund ta largoni atë nga jeta juaj edhe nëse dëshironi. Bazuar në këtë, a ekziston një paralele midis përdorimit të tepërt të mediave sociale dhe varësisë nga droga?

Psikologët kanë vënë në dukje se si pëlqimet, komentet ose folowers-at e rinj mund të shkaktojnë lirimin e dopaminës, të ngjashme me opioidet. Me fjalë të tjera, ato njoftime që ndriçojnë telefonin mund të ndriçojnë qendrën e shpërblimit edhe në trurin. Por në të njëjtën kohë, kjo nuk është domosdoshmërisht anormale.

“Drogat ndikojnë në të njëjtën rrugë të shpërblimit të trurit që janë thelbësore për funksionimin tonë, pra shtegu që e bën të hahet kur jemi të uritur, të ngrohemi kur jemi të ftohtë, ndihemi mirë”, tha për Fox News, profesor Keith Humphreys, një profesor i Universitetit Stanford.

Ai vuri në dukje se qeniet njerëzore janë kafshë shoqërore kështu që ne duhet të ndihemi mirë në lidhje me bashkëveprimin me njëri-tjetrin. “Pra, fakti që diçka aktivizon të njëjtën rrugë si kokaina nuk do të thotë se është e varësi, vetëm se është e dobishme”.

Shqetësimet mund të garantohen kur përdorimi i mediave sociale çon në ndryshime negative në sjellje, kur shkakton sjellje të pakontrolluara.

Njerëzit janë mjaft të vetëdijshëm dhe ndihmën e terapistëve dhe punëtorive kur vërejnë se po shpenzojnë shumë kohë para ekranit. Ashtu si rastet e abuzimit opioid ose varësisë së kumarit, disa individë janë thjesht më të prekshëm ndaj këtyre efekteve sesa pjesa tjetër e popullsisë.

Duke folur për lojërat e fatit, një studim i ri nga Universiteti Shtetëror i Michiganit hedh dritë mbi “vendimmarrjen e rrezikshme të dëmtuar”, e cila është një tipar i lidhur me varësinë nga droga, si dhe përdorimin problematik të mediave sociale.