Përdorimi i gomave në shtrimin e asfaltit

Cdo vit, rreth 27 milionë goma përfundojnë në deponi dhe rezerva, ku paraqesin rrezik për shëndetin dhe ambientin. Këto goma mund të ri- përdoren si përbërës të rrugëve që dikur ato i shkelën, por përzierja e gomave të terrenit dhe asfalti mund të jenë të paqëndrueshme. Tani, studiuesit kanë identifikuar aditivë polimerë që rrisin stabilitetin e magazinimit të gomës së asfaltit.

Për shkak se goma është kaq e qëndrueshme, gomat vazhdojnë në mjedis për një kohë të gjatë, duke krijuar rreziqe zjarri dhe baza për mbarështim për brejtësit dhe mushkonjat. Kjo qëndrueshmëri mund t’i bëjë gomat të dobishme për prodhimin e asfaltit të gomës – një përzierje e gomave tokësore dhe bitumit (asfalt) që përdoret për të hapur dhe riparuar rrugët. Aktualisht, rreth gjysma e shteteve të SHBA përdorin gomën e terrenit si një përbërës i asfaltit, duke cituar performancë më të mirë se asfalti i rregullt, kosto-efektivitet dhe përfitim mjedisor.

Hulumtuesit studiuan qëndrueshmërinë e asfaltit të gomës të bërë nga përzierja dhe nxjerrja e sasive të ndryshme të polimereve cis-isoprene, trans-isoprene, polybutadiene ose polyisobutylene me gomat. Ekipi zbuloi se kur u përzien me asfalt, blloqet e gomave me trans-isoprene ose polybutadiene në një raport 3: 1. Këto përzierje reduktonin dendësinë e gomës tokësore në mënyrë që ajo të ishte e ngjashme me asfaltin. Polimeret gjithashtu ndihmuan në zvogëlimin e viskozitetit të asfaltit të gomës në mënyrë që materiali të ishte më i lehtë për t’u punuar. Sipas studiuesve, aditivët polimer janë kosto-efektive, duke rezultuar në kursime prej rreth 7 deri në 10 për qind në krahasim me asfaltin e rregullt.