Për ditën e Shën Valentinit, fillo të bëhesh më i mirë me veten

Dita e Shën Valentinit shtyn shumë nga ne të dërgojmë mesazhe dashurie tek personat më të veçantë të jetës sonë. Por, do të ishte mirë të propozojmë një traditë të re. Pse të mos e përdorim këtë ditë për të qenë më të mirë me vetveten?

Të qenët të mirë me veten, veçanërisht gjatë një përjetimi stresues, është i njohur tek psikologët si vetë-dhembshuri. Është një koncept i thjeshtë- trajtojeni veten aq mirë sa do t’i trajtoje të tjerët që kanë nevojë për përkrahje- por është një koncept të cilin shumica e njerëzve e shohin si shumë të vështirë për t’u praktikuar.

“Ne priremi t’i japim dhembshuri njerëzve të tjerë shumë më leht se sa i japim vetvetes”, thotë Kristin Neff, një nga studiueset kryesore të kësaj fushe dhe një profesoreshë e zhvillimit njerëzor në Universitetin e Teksasit. “Lajmi i mirë është se kjo mund të mësohet. Është një aftësi që të gjitë mund ta mësojnë”.

Vetë-dhembshuria është kultivuar me shekuj në traditën budiste, por duket se vetëm në dekadën e fundit studiuesit kanë filluar ta propozojnë këtë koncept. Shumë studime kanë treguar se vetë-dhembshuria ka lidhje të fuqishme me mirëqenien në përgjithësi. Praktimi i vetë-dhemshurisë mund të ulë depresionin, stesin, snkthin dhe pakënaqësinë në lidhje me pamjen fizike. Mund të ndikojë në rritjen e lumturisë, vetbesimit, madje edhe sistemit imunitar.