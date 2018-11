Pavioni i Kosovës në Bienalen e 58-të e Venedikut

Republika e Kosovës po merr pjesë për herë të katërt në ekspozitën e 58-të ndërkombëtare të artit në Bienalen e Venedikut, ku do të përfaqësohet nga artisti i njohur Alban Muja. Puna e tij është e influencuar nga proceset sociale, politike dhe ekonomike të transformimit në rajonin më të gjërë. Ai hulumton historinë dhe temat socio-politike dhe i lidhë ato me pozitën e tij në Kosovë sot.

Pavioni do të udhëhiqet nga Vincent Honore, një kurator i njohur francez i cili ka qendrën në Londër. Me një fokus të veçantë në ekspozita, ai përfshinë mënyra alternative të ekspozimit ku rëndësi të lartë ka angazhimi sa më i madh i audiencës, përmes projekteve ndërdisiplinare.

Komisionerja e Pavionit të Kosovës në ekspozitën e 58-të ndërkombëtare të artit të Bienales së Venedikut që përfaqëson vendin është Arta Agani, Drejtoreshë e Galerisë Kombëtare të Kosovës.



Alban MUJA (i lindur më 1980 në Mitrovicë) është një artist vizual nga Kosova. Ai ka diplomuar në Bachelor dhe Master në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës. I ndikuar kryesisht nga proceset e transformimit social, politik dhe ekonomik në rajonin e më gjërë, ai heton historinë dhe temat socio-politike, si dhe i lidhë ato me pozitën e tij në Kosovë sot.

Veprat e tij mbulojnë një gamë të gjërë mediash, duke përfshirë video instalime, filma të shkurtër, filma dokumentarë, vizatime, piktura, fotografi dhe performanca, të cilat janë ekspozuar gjërësisht në ekspozita të ndryshme grupore dhe individuale, duke përfshirë “Muzeun e Artit Kumu” Talin/ Estoni, “Muzeu i Arteve Guangdong’ Kinë, “Muzeu i Artit bashkëkohor” Shkup/ Maqedoni, “Meat Factory” Pragë/ Republika e Çekisë, Forum Stadpark Graz/ Austri, “James Gallery” Split/ Kroaci, “Trieste Contemporanea” Itali, Muzeu i Artit Modern dhe Bashkëkohor të Rijekës në Kroaci, Galeria e Arteve Zacheta Nationale e Varshavës Poloni, “Forumi Kulturor Austriak” Nju Jork, “Galeria e Shkuc” Lubjanë/ Slloveni, “Galeria Kombëtare e Kosovës” Prishtinë/ Kosovë, “Myymala2 Gallery” Helsinki/ Finlandë, “Qendra e artit Bashkëkohor Stacion”, Prishtinë/ Kosovë, “Galeria e Nikodimit” Bucharesh/ Los Angjelos, “Ludvig Museum” Budapest/ Hungari, “Gagosian Gallery” Beverlli Hills, “Mardin Bienle” Turqi, “Staatliche Kunsthalle” Baden-Baden/ Gjermani, “Bienalja e dytë e artit bashkëkohor në strehën atomike në Konjic/ BeH, “28 Bienalja Grafike e Lubjanës” në Slloveni,”Galeria Kombëtare Sllovake”, “Muzeu i Artit Bashkëkohor të Vojvodinës” Serbi, “Berlinale 60”, Gjermani, “Galeria Mestna” Lubjnë/ Slloveni, “NGBK”, BERLIN” Gjermani, “Brot Kunsthalle” Vjenë/ Austri, “Muzeu i Arteve” Goteborg/ Suedi, “Cetinje Bienale 5” Mali i Zi, “Galeria Nova” Zagreb/ Kroaci, etj.

Ai mori pjesë në rezidenca të ndryshme dhe mori një numër të madh të anëtarësimeve si “Cite Internationale Des Arts” Paris/ Francë, “Q21” Residency, MuseumsQuartier, Vjenë/ Austri, Artist In Residence në Qendrën Tobacna, Muzeu i qytetit Lubjanë/ Slloveni, “Kuda Residency”, Qendra për Merdia të re Novi Sad/ Sërbi, “Çmimi i ri i Arteve vizuale në rezidencën ISCP, Nju Jork, Rezidenca “ARTSLINK” Nju Jork, International artists and Writer Residency, Instituti I Arteve Santa Fe, SHBA, “Residential KulturKontakt” Vjenë/ Austri, “Apartment Project” Stamboll/ Turqi, Artist Residency “Brasiers Park” Oxfordshire ANGLI.

Ai jeton dhe punon në Prishtinë. www.albanmuja.com

Vincent HONORE është një kurator me qendër në Londër duke punuar kryesisht me artistët bashkëkohorë. Ekspozitat e tij tentojnë të propozojnë mënyra alternative të shfaqjeve dhe përvojës së artit për të rritur angazhimin e audiencës përmes projekteve ndërdisciplinare dhe performancave.

Honore është pjesë e ekipit kuratorial të cilët hapën Palais De Tokyo në Paris (2001-2004), ku ishte në krye të ekspozitave së bashku me udhëheqjen e të gjitha veprimtarive botuese (nga fabrikimi deri te shpërndarja) dhe përmbajtjes në internet. Si anëtar i departamentit kuratorial në Tate Modern në Londër nga viti 2004-2007, ai organizoi një numër të madh të ekspozitave individuale të artistëve bashkëkohorë dhe modern (Pierre Huyghe, Catherine Sullivan, Hans Hacke, etj), ekspozita konceptuale grupore dhe të organizuara, si dhe programe të edukimit.

Në vitin 2007 u bë drejtor themelues dhe kryetar i DRAF (David Roberts Art Foundation), një shoqatë bëmirëse jo-profitable në Londër, ku ai ishte përgjegjës për të gjitha aspektet menaxheriale, strategjike, financiare dhe artistike të institucionit. Në vitin 2012 ai e rivendosi organizatën në një mjedis tjetër dhe e zgjeroi atë në vitin 2015 me një galeri shtesë të dedikuar për të “jetuar” artin.

Ai ka kuruar ekspozita grupore që eksplorojnë debatet aktuale historike të artit (post-internet, teoritë post-njerëzore), si dhe ekspozita personale. Në vitin 2007 ai lansoi një shfaqje multi-disciplinare dhe ngjarje të drejtëpërdrejta (live) së bashku me një program edukimi dinamik. Laure Prouvost, Liv Wynter,Cally Spooner, Ryan Gander, Edie Peake, Prem Sahib, Celia Hempton, Anthea Hamilton, Michael Dean, Magalli Reus janë ndër artistët që kishin paraqitjet e tyre institucionale në DRAF, ndërsa artistët e dëshmuar si John Stezaker, Charles Avery, Boyle Family, Phyllida Barlow, Martin Boyce janë përfshirë në paraqitje individuale ose grupore, shpesh me komisione të reja.

DRAF u konceptua si një platformë për kërkime: si pjesë e programit, si një program edukimi aktiv për strategjinë kuratoriale që përfshinë bashkëpunime të shumta me kuratorët, studiuesit, dhe universitetet nga Londra dhe rajonet. Një nga rezultatet ishte qe Honore të jepte mësime të rregullta në shkollat e artit dhe të ishte në juri për çmimin vjetor të Fondacionit të Artit Fleming-Wilford për artistët bashkëkohorë Skocez në zhvillim. DRAF Live programi i artit i lejoi artistëve të prodhojnë dhe prezentojnë vepra të reja ambicioze: Edward Thomasson, Zoe Williams, Haroon Mirza, Sarah Lucas, Jamila Johnson –Small etj.

Honoré bashkëthemeloi shtëpinë e botimeve Rrëfimet e Dhomës Vizave në vitin 2011, në të cilën ai vepron si kryeredaktor. Ai botoi libra për Luis Camnitzer,Bruce Mclean, David Lamelas, Rosalind Nashashibi, Charles Avery, Sarah Lucas dhe Stuart Brisley. Ai është gjithashtu kontribues i revistës Mousse Magazine, Spike dhe Cura Magazine. Ai kishte porositur tekste për katalogë dhe libra për Bethan Huwes, Daniel Buren, Nina Beler dhe të tjerë, si dhe merr pjesë rregullisht në simpoziume biseda dhe tryeza të ndryshme.

Në vitin 2017, Vincent Honore u caktua kurator i Trienalit të 13-të Baltikut, i cili për herë të parë do të mbahej në 3 shtetet Baltike (Lituani, Estoni dhe Letoni), në vitin 2018. Tema kryesore do të jetë rreth nocionit të përkatësisë ne klasë, racë, gjini dhe kulturë. Të tri ekspozitat do të jenë të dallueshme me njëra tjetrën. Një pjesë e madhe e veprave do të bëhen posaçërisht për këtë rast.

Në dhjetor të 2017, Honore iu bashkua Galerisë Hayward si kurator i lartë. Projektet e tij të para përfshijnë programin e një festivali në Palais de Tokio në Paris (me Dorota GAWEDA, Egle Kulbokalite dhe Florence Peake), një mbrëmje të performancave gjatë ArtNights (përfshirë një skenë në zhvillim të fjalëve të folura dhe artistëve valltarë nga Londra e Jugut), dhe një shfaqje grupore që eksploron trashëgiminë e performancës “Drag” nga viti 1968 deri 2018.



Arta Agani – Komisionere

Arta Agani është drejtoreshë e Galerisë Kombëtare të Kosovës. Agani është gjithashtu profesoreshë e tipografisë në “Akademia Evolution” për Dizajnin dhe Komunikim në Prishtinë. Ka diplomë Master në Dizajn Grafik në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës dhe ka diplomuar në Dizajn Grafik në UP.

Agani ka një përvojë të madhe në kurimin e ekspozitave, mësimdhënies, si dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme artistike. Agani ka njohuri të gjëra rreth arteve globale dhe lokale dhe pozita e saj e fundit në institucionin më të rëndësishëm kulturor në Kosovë është një mundësi e shkëlqyeshme për Aganin që të mbështesë zhvillimin e arteve Kosovare.

Kariera profesionale e Aganit përfshinë dizajnin si profesionin e saj primar, projektet artistike dhe ekspozitat, duke u përqëndruar në menagjimin e projekteve artistike dhe kurimin e disa ekspozitave.

Ajo ka kuruar Pavionin e Kosovës në Ekspozitën e 57-të Ndërkombëtare të Artit të Bienales së Venedikut në vitin 2017 me artistin e famshëm Sislej Xhafa.

Përvoja profesionale artistike e Aganit u zgjerua sidomos kur punonte si koordinatore për projektin ndërkombëtar Artistët e së Nesërmes në Galerinë Kombëtare të Kosovës. Në këtë periudhë ajomenaxhoi projektin dhe udhëhoqi procesin e prodhimit dhe kuroi shumë ekspozita. Projektet e saj të fundit përfshijnë: “Muzeun e Memories” Prishtinë, “Arti në Ambasadat”, Ambasada e SHBA-ve në Prishtinë. Në veprat e saj artistike Agani preferon të përdor mediat e reja eksperimentale dhe instalacionet.

Agani ka të përfunduar një kurs për zhvillimin strategjik të Organizatave të Artit për Vendet në Zhvillim – Fondacioni Kulturor Evropian në bashkëpunim me Qendrën e Artit Bashkëkohor Bratisllavë, Sllovaki. Ajo mori pjesë në programin prestigjioz të udhëheqjes ndërkombëtare të vizitorëvë të SHBA, “Promovimi i tolerancës përmes artit”, me vizita studimore në Uashington,DC.New York, Karolina e Veriut dhe Los Angjelos. Agani mori pjesë në një leksion për menaxhimin e arteve nga Michael Kaiser nga Kennedy Performing Arts Center USA, i mbajtur në Zagreb, Kroaci.

Si drejtoresh e Alumnit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, ajo mori pjesë në konferencën e ENAM për inovacion (Shoqata Evropiane e Organizatave Alumni) në Nikosia të Qipros. Ajo është e çertfikuar për Menaxhim të Projektit dhe Ekspozimit në Universitetin Donau në Krems, Austri, në Departamentin e Artit dhe shkencave të Imazhit me ligjerata nga ekspertë ndërkombëtarë si Frank Den Oudsten, Jorge Wagensberg, Brigitte Felderer, Becky Gilbert, Stefan Iglhaut, Gesa Von Grote, Enrique Guitart, etj.

Agani përfundoi kursin “Prodhimi i ekspozitave – Udhëzime Praktike për Marrjen dhe Menaxhimin e Projekteve”, në Stacion, me ligjërata nga kuratori i njohur Martin Fritz.