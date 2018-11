Pas taksave në produktet serbe “asgjë më nuk do të jetë e njëjtë”

Inspekcioni i tregut me të madhe po kontrollon nëse në raftet e marketeve ende ka produkte serbe me etiketa në të cilat nuk shkruan “Republika e Kosovës” por “Kosovo i Metohija”, “Kosovo/UNMIK” apo “Kosovo/Rezolucuja 1244” dhe në mos furrëtarët, rastësisht, e kanë ngritur çmimin e bukës. Drejtori i Autoritetit Kosovar të Konkurencës, Valon Prestreshi ka deklaruar se është formuar Grupi hetues i punës për monitorimin e çmimeve dhe se është vërejtur se disa furrëtarë, megjithatë i kanë ngritur çmimet.

“Tash jemi duke hetuar rastin nëse këto çmime janë ngritur me marrëveshje gojore ose me shkrim, ose thjesht janë rritur për shkak të vendosjes së masave ndaj produkteve që importohen nga Serbia”, ka theksuar Prestreshi.

Inspektorët kosovarë paralajmërojnë aksione të ngjashme edhe ditëve të ardhshme nëpër komuna, duke arsyetuar se në tërësi do ta zbatojnë vendimin e Qeverisë së Kosovës.

Sipas deklaratave të doganierëve në pikat kufitare Merdarë dhe Jarinjë, dje në territorin e Kosovës nuk ka hyrë asnjë kamion me mallra nga Serbia. Zëdhënësi i Doganës së Kosovës, Adriatik Stavileci ka konfirmuar se vetëm gjatë ditës së djeshme janë kthyer 20 kamionë, të cilët pas marrjes së informatës rreth rritjes së taksës prej 100 për qind, janë kthyer në Serbi. Zaten, një numër i shoferëve të maunave është kthyer ngase nuk kishin para për të paguar edhe 100 për qind të taksës në mallrat e tyre, vendim ky që e mori Qeveria e Kosovës para tre ditësh, si masë reciprociteti ndaj Serbisë, respektivisht si përgjigje ndaj mosrespektimit të Marrëveshjes së CEFTA-s, kur bëhet fjalë për mallrat kosovare që eksportohen në Serbi. Të tjerët, nuk kanë mundur ta kalojnë kufirin, meqë nuk kanë pasur fatura në të cilat shkruan “Republika e Kosovës”.

Me kërkesë të përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian (BE), Federica Mogherini dhe Komisionerit për Asociim të BE-së, Johannes Hahn, të cilët kanë kërkuar nga Prishtina zyrtare që menjëherë ta tërheq vendimin mbi rritjen e taksës në mallrat e importuar nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, e komisioneri Hahn madje theksoi se pret që kjo të të bëhet deri në javën e ardhshme, kur në Prishtinë do të mbahet “Java e CEFTA-s” ku do të merr pjesë edhe ai, menjëherë ka reaguar ambasadori holandez në Prishtinë, Robert Bosch. Ai ka theksuar se BE nuk ka harruar të flasë për Asociacionin e komunave serbe, por se ka harruar ta rikujtojë Serbinë rreth obligimeve të saj.

“Kjo ishte e fortë, por ku është reagimi i BE-së ndaj Serbisë për shkëputjen e marrëveshjes 12 pikëshe mbi normalizimin e marrëdhënieve e cila thotë se të dyja vendet nuk duhet të pengojnë njëra-tjetrën në rrugën drejt BE-së, gjë që Serbia e bën gjatë gjithë kohës me Kosovë,” ka deklaruar Bosch.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj dje i ka dërguar një letër Mogherini-t dhe përfaqësuesve të ambasadave në Kosovë ku nga BE, si ndërmjetës në dialogun mes Kosovës e Serbisë, ka kërkuar që këto dyja të obligohen t’i përmbushin obligimet e tyre nga Marrëveshja mbi Tregtinë e Lirë në Evropën Qendrore (CEFTA) dhe marrëveshjet e tjera. Në këtë kontekst detajisht janë përshkruar të gjitha shkeljet e Serbisë ndaj CEFTA-s përfshirë procedurat doganore dhe vulat doganore.

“Si rezultat, produktet serbe po hyjnë ne Kosovë pa paguar tarifa doganore dhe TVSH, duke e privuar Kosovën nga të ardhurat dhe duke mundësuar avantazh anti/konkurrues për produkte serbe”, theksohet në njoftimin e Qeverisë së Kosovës.

Se Kosova nuk e ka shkelur Marrëveshjen e CEFTA-s, Ramush Haradinaj ka argumentuar edhe me nenin 18 të kësaj marrëveshjeje, që anëtarëve të vet u lejon të ndërmarrin masa për “mbrojtjen e interesave thelbësore të sigurisë ose për zbatimin e detyrimeve ndërkombtare ose politikave të brendshme”.

Kryeministri Haradinaj në takimin e sotëm me ambasadorët e QUINT-it ka thënë se Kosova ka qenë e shtyrë të marrë vendimim mbi rritjen e taksave në mallrat nga Serbia, dhe kërkoi nga ta të jenë objektiv rreth vlerësimit të situatës në vend, duke përsëritur qëndrimin e djeshëm se ky vendim i Qeverisë së Kosovës do të mbetet në fuqi deri në realizimin e e synimeve të Republikës së Kosovës.

Ndryshe, kryeministri Haradinaj sot, në bisedë me ambasadorët e QUINT-it deklaroi se “pa dallim vendi apo përkatësie etnike nuk do t’ju mungojë asnjë produkt bazik ushqimor dhe mjekësor dhe se deklaratat e politikanëve serbë janë veçse një veprim tjetër propagandues, i pavërtetë dhe i papranueshëm për realitetin në vend”.

Për shkak të rritjes së taksës në importin e produkteve serbe, sot në Graçanicë, Mitrovicë të veriut, fshatin Rudar tek Zveçani, në pikën kufitare Jarinje, tek Leposaviqi, në pikëkalimin kufitar në Bërnjak, në fshatin Zupç të Zubin Potokut dhe në Shterpcë, u mbajtën protesta të serbëve të Kosovës.

Në Graçanicë u tubuan disa qindra qytetarë, e kryetari i komunës Srđan Popović pohoi se rritja e taksave ndikon në jetën e përditshme të qytetarëve.

“I keni lënë familjet serbe dhe shqiptare pa produktet më cilësore”, i ka porositur mes tjerash Popović, Qeverisë së Kosovës.

Lidhur me masat e Qeverisë së Kosovës reagoi edhe shefi i OSBE-së në Kosovë, Jan Braathu i cili ftoi Beogradin dhe Prishtinën ta vazhdojnë dialogun dhe të tentojnë të arrijnë kompromis, duke konkluduar se “Serbia dhe Kosova nuk i kanë kuptuar në tërësi bisedimet në Bruksel”. Ai është shprehur se rritja e taksës në importin e produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Herceogivna do t’i godas të gjithë qytetarët.

“Rritja e qindpërqindtë e çmimit të miellit, për shembull, që në Kosovë më së shumti importohej nga Serbia, menjëherë do të ndikojë në çmimin e bukës nëpër furra, e kuptohet atë bukë nuk e blejnë vetëm serbët e Kosovës, por të gjithë qytetarët, kështu që çmimet për shkak të këtyre tarifave do të ndikojnë tek të gjiithë ata që jetojnë në Kosovë,” ka thënë Braathu.

Kryetari i Kuvenditt të Kosovës, Kadri Veseli ka deklaruar dje për media se në fakt ishte ai që propozoi rritjen e taksave prej 100 për qind, duke theksuar se Haradinaj ishte për rritje prej 20 deri 30 për qind, që nuk do të ishte përgjigje adekuate. Vesli njoftoi se Haradinaj i kishte bërë me dije se pas vendimit të marrë “nuk ka kthim prapa”.

Është interesant se dje reagoi edhe Asociacioni i ndërmarrësve që importojnë naftë, gas dhe lubrifikante dhe kërkoi që masat e Qeverisë të zbatohen edhe në ndërprejen e importit të naftës dhe derviateve të saj nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.

Ky Asociacion, në një kumtesë për media, theksoi se solidarizohet me masat e Qeverisë së Kosovës dhe “garanton se nuk do te importojë asnjë litër derivat të naftës nga Serbia e as nga Bosnja e Hercegovina”.

Analistët kosovarë pos që vërejnë se po zhvillohet edhe një luftë e brendshme për pozicionim sa më të mirë, vlerësojnë se qysh në pranverë janë të mundshme zgjedhjet e parakohshme, lidhur me vendimin e fundit të Qeverisë theksojnë se produktet lehtë mund të sigurohen edhe nga vendet e tjera, me çka pajtohet edhe ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu.

Gërxhaliu, megjithatë, konkludon se “”asgjë më nuk do të jetë e njëjtë”.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj