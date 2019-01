Partneriteti ekonomik Kosovë-Gjermani, storie e suksesit

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, ka marrë pjesë në takimin ‘Business talks’, të organizuar nga Oda Ekonomike Gjermane në bashkëpunim me Konrad Adenauer Stiftung, ku të pranishëm ishin ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Christian, Heldt, investitorë gjermanë dhe sipërmarrës nga vendi.

Me këtë rast, kryeministri e vlerësoi si një mundësi të mirë që sot të bashkëbisedohet për atë që u intereson të gjithëve zhvillimi ekonomik, duke thënë se këtë vit e kanë vlerësuar si vit, ku fokusimi i tyre do të jetë në ekonomi.

Në fjalën e tij para të pranishmëve, kryeministri Haradinaj tha se tanimë është dakorduar se rritja ekonomike do të shkojë rreth 4.3 për qind në Kosovë që është e respektuar edhe në rajon edhe është e lartë krahasuar me trendet e mëhershme po ashtu.

“Në Kosovë evidencat flasin se 347 mijë e 550 persona janë të punësuar. Një pjesë në sektor publik, por pjesë më e madhe në sektor privat, rreth dy për qind më shumë se një vit më përpara me statistika. Po ashtu, bruto prodhimi vendor është 6 miliardë e 761 milionë euro, por 30 për qind janë të lidhura me investimet kapitale. Investimet në sektorin privat janë 1.43 miliardë euro, në atë publik si investime kapitale janë 536 milionë dhe plot numra tjerë flasin për një Kosovë stabile. Kemi dhe përmirësim në të bërit biznes dhe ligjet e reja tatimore që iu mundësojnë kompanive të paguajnë në tatime sipas profitit, e shumë të tjera”, theksoi kryeministri Haradinaj gjatë bashkëbisedimit të tij me të pranishmit.