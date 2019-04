Paraqitja e fundit e Stan Lee do të jetë në Avengers: Endgame

Stan Lee është bërë pjesë e përhershme e Marvel Cinematic Universe sa që është e vështirë ta imagjinojmë një film të Marvel Studio pa e bërë ai një paraqitje të shkurtër. Por, tani siç duket kemi ardhur në fund të kësaj periudhe. Avengers: Endgame me regji të Joe Russo zbuloi se paraqitja e fundit e Lee do të jetë në filmin final të sagës Infinity.

Stan Lee ka qenë duke bërë paraqitje të shkurta në filmat Marvel që nga X-Men në vitin 2000. Që atëherë ai ka bërë një numër paraqitjesh në film, televizion dhe madje edhe në video lojëra. Por, fatkeqësisht duket sikur po i vjen fundi i këtyre paraqitjeve.

Para vdekjes së tij, nëntorin e kaluar ishte raportuar se Lee kishte xhiruar një seri të paraqitjeve të shkurta për filmat e ardhshëm të MCU. Sidoqoftë, ishte sugjeruar se Lee do të paraqitej në Spider-Man: Far From Home, i cili del në teatro tre muaj pas Avengers: Endgame. Por sipas Russo kjo nuk dotë ndodhë.

Edhe pse e dhimbshme, është shumë e përshtatshme që paraqitja e fundit e Lee të jetë në Avengers: Endgame si pikë kulmore e 10 viteve dhe 21 filmave të suksesshëm të tregimit të historisë së famshme.