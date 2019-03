Pamjet e UltraBOOST “TripleBlack” nga UNDEFEATED dhe adidas

Pas një lansimi të përbashkët gjatë sezonës Pranverë/Verë 2018, UNDEFEATED dhe adidas do të lansojnë edhe UltraBOOST “Triple Black”.

Pjesa e sipërme e këpucëve përmban bazat e sipërme të zeza Primeknit të theksuara me logot reflektuese 3M të UNDFTD në pjesën e mesme dhe me motive të markës me pesë vija në pjesën e përparme. Detaje të tjera përfshijnë pjesën e zezë të poshtme me poliuretan termoplastik dhe kapakë mbulues të nxehtësisë për gishta. Në dizajn hyjnë edhe shtresa e mesme krejtësisht e zezë dhe pjesa e fundme e zezë dhe prej gome.