Pamjet e para të LG V50: 5G, kamerë treshe dhe bateri 4000mAh

E kemi ditur që një kohë se LG do ta lansonte një telefon 5G në fillim të vitit 2019 por nuk e kemi ditur emrin e pajisjes: LG V50.

Ja disa gjëra që ia vlen të përmenden:

LG V50 duket shumë i ngjashëm me V40 që u lansua para tij. Ka një kamerë të përparme, kornizë të hollë, një sensor me gjurmë gishtash dhe kamerë treshe horizontale. Duke qenë se V40 është vetëm disa muaj i vjetër, është e mundur që LG e ka shfrytëzuar sërish platformën për një pajisje të re.

Një ndryshim i dukshëm: kamerat nuk janë më të ngritura, ato përshtaten në 7.5 mm; V50 është pak më i trashë se V40, me siguri për shkak të baterisë më të madhe.

LG ka treguar muajin e kaluar se telefoni i vet i parë 5G do të vijë në Mobile World Capital me një bateri prej 4,000mAh dhe një sistem të ftohjes të avancuar.

Në të vërtet, publikimi i pajisjes e konfirmon lansimin e V50 nga LG në MWC që do të mbahet të dielën më 24 shkurt. Në këtë kohë LG do ta mbajë konferencën për shtyp në Barcelonë.

Në përgjithësi, LG V50 duket shumë tradicional. Arsyeja kryesore e lansimit të tij është që me siguri të shërbejë si ekspeditë për 5G. Ka shumë gjasa megjithatë që V50 të ketë probleme të garojë kundër konkurentëve të tjerë që do të lansohen rreth të njëjtës kohë. Me siguri do të ketë edhe një çmim të lartë, duke marrë parasysh komplikimet e 5G.