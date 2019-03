Pamjet e P30 Pro zbulojnë sekretin e kamerës me zmadhim 10x

Së shpejti Huawei do të shpallë zyrtarisht pajisjet e reja P30 Pro dhe P30 mirëpo pamjet e tyre veçse kanë dalë. WinFuture ka zbuluar specifikat e të dyja pajisjeve së bashku me imazhet e tyre.

Shtesa e re më interesante duket të jetë kamera e P30 Pro që siç thuhet do të ketë një sistem që mund të zmadhojë deri në 10x. Sipas WinFuture, kjo arrihet përmes zmadhimit hibrid. P30 Pro ka një zgjatësi fokale të barabartë me një 135 mm për një zmadhim optik prej 7.8x e cila kombinohet me zmadhimet e softuerit dhe të dhënat nga sensori i kamerës kryesore për të arritur figurën me zmadhim 10x.

Për më tepër, P30 Pro ofron lente kryesore me 40 megapixel dhe f/1.6, lente këndore me 20 megapixel dhe f/2.2 dhe një sensor të vogël në pjesën e pasme për të kapur thellësinë.

Procesori është Kirin 980, ka 8GB RAM dhe mundësi të memories prej 128 GB, 256 GB dhe 512 GB (që mund të zgjerohet përmes kartave NanoMemory të Huawei) së bashku me një bateri 4,200 mAh dhe rezistencë ndaj ujit IP68.

P30 nuk ka vrimë për dëgjuese dhe as 5G por kjo nuk është për t’u habitur pasi ende jemi në fillim të ciklit të ri të kësaj teknologjie të gjeneratës së ardhshme.

Huawei pritet ta zbulojë tërësisht familjen P30 të telefonave më 26 mars.