Pa pezullimin e taksës, Platforma dokument i pavlefshëm

Deputetët e Kuvendit të Kosovës dje, në shqyrtimin e dytë, e kanë miratuar Projekt-ligjin mbi përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror në procesin e dialogut me Serbinë, e pastaj edhe “Platformën për dialogun rreth marrëveshjes përfundimtare, gjithpërfshirëse dhe ligjërisht obligative mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë”.

Në Platformë, për të cilën nuk votuan deputetët e dy partive më të mëdha opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) dhe Lëvizjes Vetëvendosje, pos tjerash qëndron se çdo marrëveshje që do të arrihej me Serbinë duhet të jetë në harmoni me Kushtetutën e Kosovës, se nuk mund të negociohet rreth resurseve natyrore që gjenden në territorin e Kosovës, pra as për Kombinatin matalurgjik “Trepça” dhe liqenin e Ujëmanit, se Rezolutat 1244 duhet të pushojë, se është i nevojshëm themelimi i Gjykatës për krime të luftës që Serbia ka kryer në Kosovë, sikur edhe se Serbia duhet ta njoh Kosovën. Në këtë platformë po ashtu theksohet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe Bashkimi Europian (BE) do të ishin garantues të zbatimit të çdo marrëveshjeje që do të arrihej mes Kosovës dhe Serbisë.

Pas miratimit të Platformës për dialog me Serbinë, njëri prej krerëve të ekipit shtetëror për bisedime, Fatmir Limaj ka theksuar se kjo Platformë përmban parimet në bazë të të cilave delegacioni do të mund ta zhvillojë dialogun eventual me Serbinsë.

“Sa u përket objektivave tona në dialog, ato tanimë janë të njohura; Kosova hyn në dialog për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare e cila çon në njohje reciproke, mundëson anëtarësimin e Kosovës në OKB dhe organizata tjera ndërkombëtare si dhe hap perspektivë të qartë euroatlantike për vendin dhe përfundimisht siguron paqe e mirëqenie për këtë pjesë të Ballkanit”, ka shkruar Limaj në profilin e tij në Facebook.

Kryeparlamentari Kadri Veseli ka theksuar se Kosova tash është e gatshme që të ballafaqohet me procesin e dialogut përfundimtar që nuk nënkupton jo vetëm ulësen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara (OKB) por edhe mosrrezikimin e sovranitetit dhe integritetit territorial, sikur edhe Asociacionin e Komunave serbe me kompetenca ekzekutive. Veseli ka ftuar sërish deputetët e opozitës që t’i bashkangjiten procesit të dialogut me Serbinë.

“Pjesëmarrja e tyre në procesin e ballafaqimit përfundimtar me Serbinë, i ndihmon vetëm Kosovës, nuk i ndihmon specifikisht luftës politike një partie të caktuar as për të fituar e as për të humbur. Kjo për arsye se pa Kosovën shtet sovran, pa Kosovën shtet të fuqishëm, pa Kosovën partner me SHBA-të dhe BE-në askujt, asnjërit nga ta nuk i duhet as pushteti e as karriga. Për këtë arsye unë besoj në nacionalitetin e opozitës dhe besoj se do t’i bashkëngjiten ekipit dhe do të marrin përgjegjësinë e vet”, tha Veseli para gazetarëve në hollin e Kuvendit.

Me rastin e miratimit të Platformës për dialog me Serbinë, në profilin e tij në Facebook, është paraqitur edhe zëvendës-kryeministri, Enver Hoxhaj i cili ka thënë se koncensusi dhe koordinimi i plotë i brendshëm janë elementet jetikë në mënyrë që Kosova të ketë pozicion të fuqishëm ne tryezën e bisedimeve, duke theksuar se më 2019 është momentumi i mirë për arritjen e marrëveshjes historike që do të përfundojë me njohjen dhe me anëtarësim në OKB.

Nga ana tjetër, ndaj miratimit të Platformës për dialog, ka reaguar edhe shefi i “Zyres për Kosovë e Metohi”, Marko Đurić, i cili ka theksuar se kjo ”është gozhda e fundit” dhe se me këtë dialogu ka përfunduar.

Ai ka thënë se Platforma e miratuar parasheh që epilogu i vetëm i mundshëm i dialogut me Beogradin mund të jetë njohja e pavarësisë së Kosovës, të jetë në harmoni me Kushtetutën e Kosovës, dhe se në asnjë moment nuk përmenden të drejtat dhe pozita e serbëve, prona dhe shënjtoret e tyre.

“Së pari me vendimin mbi moszbatimin e Asociacionit të komunave serbe ata i kanë dhënë një goditje qenësore fatale dialogut, pastaj me miratimin e taksave jocivilizuese i kanë dhënë goditje të dytë që ka krijuar një ambient të pamundshëm për dialog, e me gozhdën e fundit kanë dërguar një porosi të qartë se kjo për ta është fundi i dialogut dhe se dialogu për ta është i mbyllur”, ka thënë Đurić.

Pas miratimit të Platformës për dialog, kryetari serb, Aleksandar Vučić ka mbajtur mbledhjen e Këshillit për Siguri Kombëtare, e kryeministrja Ana Brnabić ka deklaruar se dokumenti i miratuar në Kuvendin e Kosovës është “kundër mendjes së shëndoshë”.

“Goditja e parë ishte mosrespektimi i Marrëveshjes së Brukselit nga ana e Prishtinës. Sot janë bërë 2149 ditë qëkur është nënshkruar marrëveshja, e Prishtina nuk ka bërë asgjë, nuk ka implementuar as një shkronjë të këtij dokumenti. Nuk ka asgjë prej Asociacionit të komunave serbe, e që ishte obligimi i vetëm i Prishtinës dhe kurrizi i marrëveshjes”, ka deklaruar Brnabić.

Një numër i analistëve kosovarë, por edhe zëvendës-kryeministri, Enver Hoxhaj konsiderojnë se edhe Ligji edhe Platforma për dialogun mund të jenë dokumente të pavlefshme, nëse nuk suspendohet taksa në importin e mallrave serbe, që është kushti i Serbisë për vazhdimin e dialogut në Bruskel, e për çka insistojnë SHBA dhe BE.

Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës (IDK) ka deklaruar se në Platformën e miratuar për dialog “luhet” me terme të ndryshme, që lënë hapësirë për interpretim.

“Në këtë dokument ne shohim se flitet për respektim të sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës, që është ndryshe nga njohja reciproke nga ana e Serbisë. Pra luajtja me terma të ndryshme juridike krijon hapësira që çojnë në interpretim tjetër për një marrëveshje ndryshe e jo njohjen reciproke de jure dhe de facto”, tha Krasniqi per “Dossier D” në RTV Dukagjini.

Mediat kosovare kanë publikuar edhe qëndrimin e ish-zyrtarit në Stejt Departamentin amerikan, Daniel Serwer i cili idenë rreth ridefinimit eventual të kufirit me Serbinë, e konsideron të gabueshme. Ai konsideron se Serbia në Shtëpinë e Madhe është në një pozicion shumë më të volitshëm që nga ardhja e administratës së presidentit amerikan Donald Trump.

“Jonh Bolton ka qenë kundërshtar i pavarësisë së Kosovës, dhe do të ishte i kënaqur të shkatërronte atë që ka arritur Bill Clinton, e që ajo është Kosova. Pra kur Bolton tha se do të pranonte edhe idenë e ndarjes nëse Thaçi dhe Vuçiq pajtohen, presidenti Thaçi u shqetësua sepse një marrëveshje e tillë do të përfundonte me një propozim të njëanshëm, veriu i Kosovës do t’i bashkohej Serbisë, pa asnjë përfitim për shqiptarët”, ka thënë Serwer.

Server po ashtu ka thënë se do të ishte katastrofale për Kosovën që ta “shiste” sovranitetin e tij në këmbim të nënshkrimit të marrëveshjes në Shtëpinë e Bardhë, si shkruan në letrën që kryetari i Kosovës e mori nga presidenti amerikan Trump.

Kundër çfarëdo ndryshimi të kufijve me Serbinë janë edhe Britania e Madhe dhe Gjermania, e ambasadori i Zvicrës në Kosovë, Jean-Hubert Lebet në debatin rreth dialogut në Bruksel, të cilën e organizoi Instituti Demokratik i Kosovës, deklaroi se nuk ekziston asnjë rast ku “një zgjidhje e shpejtë” do të ishte zgjidhje afatgjate.

“Asnjëherë nuk duhet që palëve t’iu bëhet presion për arritjen e një marrëveshje. Elementi kryesor nuk është nënshkrimi i marrëveshjes, por realisht diferenca bëhet nga procesi i zbatimit të asaj marrëveshje. Ne nuk kemi asnjë shembull përgjatë historisë që me lëvizje të kufijve me këmbim të territoreve është siguruar paqja e qëndrueshme apo normalizimi ndërmjet palëve që kanë qenë në konflikt”, ka përfunduar Lebet.

Nesër në Kosovë do të qëndrojë nënsekretari për Cështje Politike në Stejt Departamentin amerikan, David Hale, i cili sot është takuar me zyrtarët serbë në Beograd. Si njoftojnë mediat serbe, temë kryesore e bisedave ishte dialogu me Kosovën dhe suspendimi i taksës në produktet serbe, në mënyrë që t’i jepet rasti vazhdimit të dialogut. Pritet që temat e njëjta të jenë në qendër të vëmendjes së takimit të zyrtarit të lartë amerikan David Hale me përfaqësuesit shtetëror të Kosovës.

