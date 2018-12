Oscars po konsideron të mos ketë prezentues pas largimit të Hart

Organizatorët e Academy Award janë duke konsideruar organizimin e ngjarjes pa prezentues, pas largimit të papritur të Kevin Hart.

Sipas Variety, The Academy of Motion Pictures Art and Sciences janë duke u munduar të zëvendësojnë Hart, pasi që komediani u largua nga detyrat e prezentimit të Oscar si pasojë e shpërthimit mbi deklaratat e tij homofobike që kishte bërë në të kaluarën.

Duke cituar informatorët anonim “të brendshëm”, Variety sugjeron se The Academy janë befasuar nga refuzimi i Hart për të kërkuar falje dhe largimi i tij nga shfaqja televizive. Përdersisa zgjidhja më e mirë do të ishte të ftonin një prezentues televiziv- si Jimmy Kimmel ose Ellen DeGeneres- për t’i mbikqyrur procedurat , një tjetër alternativë që po konsiderohet është ajo e të mos pasurit prezentues fare. Sidoqoftë, hera e fundit kur një transmetim televiziv devijoi nga forma tradicionale me një prezentues të vetëm në vitin 2011, me qiftin e aktorëve James Franko dhe Anne Hathaway, rezultati ishte katastrofik- siç ishte me ceremoninë e vitit 2013, kur ceremonia tentoi të ekperimentoj me Seth MacFarlane.