Oscars 2019: Kendrick Lamar dhe SZA nuk do të performojnë

Kendrick Lamar dhe SZA nuk do të performojnë këngën e tyre hit “All the Stars” në ceremoninë e Oscars këtë vit në 24 shkurt, pa marrë parasysh përpjekjet e Akademisë së çmimeve për ta transmetuar këtë performancë.

Lamar gjithashtu humbi ceremoninë Grammys më parë këtë muaj, ku “All Stars” u propozua për katër çmime, përfshirë çmimin Inçizimi i Vitit dhe Kënga e Vitit.

Sidoqoftë, spekulohet se kjo kishte të bënte më shumë me marrëdhëniet e dobëta të Grammys me komunitetin hip-hop dhe me faktin se, duke përfshirë edhe fonogramin e Black Panther, Lamar është mospërfillur katër herë për çmimin “Albumi i Vitit” në favor të artistëve të bardhë.

“All the Stars” është një nga pesë këngët e nominuara për këngën më të mirë në ceremoninë e sivjetme Oscar, së bashku me “When a Cowboy Trades His Wings” nga The Ballad of Buster Scruggs, The Place Where Lost Things Go” nga Merry Poppins Returns, “I’ll Fight” nga RBG, dhe “Shallow ” nga A Star is Born. Të gjitha këngët e tjera të nominuara do të shfaqen live.