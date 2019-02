Optimizëm por edhe skepticizëm rreth dialogut e marrëveshjes

Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Europian (BE) dhe ndërmjetësja në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, në Bruksel, Federica Mogherini është e gatshme, nëse nevojitet edhe me javë e muaj, të bisedojë me kryetarët e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić-in në mënyrë që të arrihet marrëveshja përfundimtare gjithëpërfshirëse rreth marrëdhënieve mes dy vendeve, por paraprakisht duhet hequr pengesën kryesore – vendimin mbi taksat në importin e produkteve serbe, të cilën Qeveria e Kosovës e miratoi në nëntor të vitit të kaluar.

Avni Arifi, shefi i kabinetit të kryeministrit Ramush Haradinaj, ka deklaruar për Gazetën Express, se Mogherini e ka humbur kredibilitetin meqë përfaqëson kërkesat e vetëm njerës palë, gjegjësisht Serbisë, e cila kushtëzon vazhdimin e dialogut me tërheqjen e vendimit mbi taksat.

“Qeveria e Kosovës nuk e sheh taksën dhe politikën e saj si çështje që kanë të bëjnë me dialogun. Përkundrazi ne ftojmë znj.Mogherini që si lehtësuese të mundësojë zhvillim të një faze të re të dialogut me shpresë se kjo do të sjellë te një marrëveshje ligjërisht obligative”, përfundoi Arifi.

Më i ashpër ishte kryeministri Ramush Haradinaj, i cili në një konferencë për media akuzoi ndërmjetësen në dialogun e Brukselit, Mogherini se po zhvillon dialog të fshehtë mes Kosovës dhe Serbisë.

“Mogherini e ka vazhduar një dialog si gjysmë të fshehtë. Ajo veç është mirë me e nxjerrë në dritë atë dialog. Pra, mos me e mbajtë fshehtë”, ka deklaruar Haradinaj.

Kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić ka deklaruar se nuk pret që kreu i Qeverisë së Kosovës, Ramush Haradinaj shpejtë ta tërheq vendimin mbi taksën në importin e produkteve serbe dhe se vetëm mund të pritet përkeqësimi i situatës. Vučić, megjithatë, ka deklaruar se administrata amerikane është kundër vendimit për taksat, por se “ekziston një mbështetje e fshehtë nga një vend europian, por edhe nga qarqe të caktuara në Shtetet e Bashkuara nga administrata e vjetër”.

Në skenën e brendshme politike janë acaruar marrëdhëniet brenda vet koalicionit qeverisës, meqë kryeministri Haradinaj insiston në qëndrimin se taksat mund të hiqen kur Serbia ta ketë njohur Kosovën, e partneri kryesor i koalicionit – Partia Demokratike e Kosovës, insiston që taksat të pezullohen në mënyrë që të vazhdojë dialogu me Serbinë, do të thotë ashtu si propozojnë SHBA-të.

Analistët kosovarë nuk e përjashtojnë mundësinë që në rast të vazhdimit të këtij mospajtimi brenda koalicionit të vijë deri te zgjedhjet e parakohshme.

Xhavit Haliti, nënkryetar i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) ka deklaruar se askush nuk e ka lutur e as që do ta lusë Haradinajn ta pezullojë vendimit mbi taksat, por ka theksuar se nëse vendimi për taksat, me iniciativë të PKD-së, gjendet në seancën e Qeverisë dhe ajo voton për heqjen e saj, kjo do të nënkuptonte edhe rrëzimin e Haradinajt nga funksioni i kryeministrit. Haliti ka thënë se ekipi për dialog i Qeverisë është krijuar si ndihmë kryetarit Thaçi për bisedimet që do t‘i ketë me kryetarin serb dhe se pajtohet se bisedat duhet t’i zhvillojë kryetari, por se nuk pajtohet me idenë e tij për ndryshimin e kufijve.

Shefi i diplomacisë serbe, Ivica Dačić ka deklaruar se ideja për përkufizimin ekziston si propozim, por se nuk është definuar se ku do të gjendet ajo vijë.

“Të bisedojë rreth kësaj, që në këtë mënyrë t’i zgjidhim marrëdhëniet tona. Ky është propzimi ynë zyrtar”, ka deklaruar Dačić.

Kryetari i Serbisë, Vučić, duke komentuar deklaratën e Dačić-it ka thënë se kjo nuk është asgjë e re dhe se ai këtë e kishte thënë dy vite më parë, e mediat serbe theksojnë se Vučić e kishte përmendur përkufizimin si qëndrim personal e jo qëndrim zyrtar të Serbisë.

“Unë angazhohem dhe këtë nuk e fsheh, gjithsesi angazhohem, dhe kjo është politika të cilën e përfaqësoj, a do të ketë mbështetjen e popullit apo jo, unë angazhohem për përkufizim me shqiptarët”, deklaroi vitin e kaluar Vučič në Shid.

Nga ana tjetër, Halil Matoshi, këshilltar i kryeministrit Haradinaj deklaroi për agjencinë maqedonase MIA se për Qeverinë e Kosovës është krejtësisht e papranueshme ideja e shefit të diplomacisë serbe, për definimin e kufijve mes dy vendeve.

“Kosova e ka përkufizuar veten me luftën çlirimtare dhe me shpalljen e pavarësisë më 17 shkurt 2008 dhe me Kushtetutën e vet është shtet unik dhe i pandashëm, pra sovraniteti i shtetit dhe integriteti territorial i saj janë të panegociueshme. Kosova është jetësisht e interesuar për normalizim marrëdhëniesh me Serbinë, në kuadër të një Marrëveshjeje Gjithëpërfshirëse, ligjërisht obligative me njohje reciproke brenda saj, në kufijtë ekzistues të 17 shkurtit”, deklaroi Matoshi.

Haptas kundër çfarëdo korrigjimi të kufijve është edhe kryeministri Haradinaj, meqë konsideron se një gjë e tillë do ta hapte “Kutinë e “Pandoras”.

Mirëpo, zëdhënësja e BE-së, Maja Kocijančić duke komentuar deklaratën e Ivica Dačić-it ka theksuar se marrëveshja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë reale.

“Rrjedhimisht po punohet për një marrëveshje ligjërisht të obligueshme për normalizim gjithëpërfshirës që do të sillte një zgjidhje të qëndrueshme për çështje të hapura, të zbatueshme dhe të qëndrueshme, bazuar në pëlqim të dyanshëm, dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe të BE-së dhe të pranueshme për vendet anëtare”, ka thënë Kocijančić.

Edhe kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi është optimist se marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë do të mund të arrihej qysh gjatë këtij viti.

“Ne do të punojmë shumë dhe shpresoj që të shohim fleksibilitet dhe kreativitet edhe në Beograd, dhe në javët dhe muajt e ardhshëm të arrijmë një marrëveshje përfundimtare”, ka deklaruar Thaçi.

Naim Rashiti, drejtori i Grupit Ballkanik për Politika në Kosovë ka deklaruar për Radio Europa e Lirë se ekziston një tendencë edhe në Bashkimin Europian edhe në SHBA që marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë të arrihet sa më shpejtë.

“Ka një optimizëm se marrëveshja duhet të bëhet në këtë vit deri në qershor. Po në të njëjtën kohë nuk po i shohim takimet formale, intensifikimin e procesit të dialogut edhe pse konsultat dhe takimet joformale kanë vazhduar. Mbetet të shihet dhe besoj se administrata amerikane do të bëjë edhe më shumë në muajt e ardhshëm për të provuar dhe për të nxjerrë një marrëveshje, por nuk ka siguri e nuk ka garanci se do të ketë marrëveshje”, tha Rashiti.

Si raportojnë mediat kosovare, ish zëdhënësi i NATO-s, Jamie Shea vlerëson se arritja e marrëveshjes ligjërisht obligative mes Kosovës dhe Serbisë do të duhej të ishte prioritet për përfaqësuesit e ardhshëm të BE-së që do të zgjidhen në muajin maj, pas zgjedhjeve në Parlamentin Europian.

Sipas Shea-s, përfundimi i suksesshëm i dialogut do të duhej të përfshinte njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, hapjen e rrugës për të dyja vendet drejt BE-së dhe anëtarësimin e Kosovës në NATO dhe OKB.

“Për këtë nevojitet vullnet politik, unitet dhe bashkëpunim ndërmjet Britanisë, Bashkimit Europian dhe Shteteve të Bashkuara, që vazhdon të ketë një rol kyç diplomatik për të luajtur që të sjellë paqe në Ballkanin Perëndimor, siç kemi parë në çdo fazë të konflikteve në ish-Jugosllavi. Nëse kjo s’arrihet, vrulli do të humbet, duke dëmtuar atë që është arritur deri më sot në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja”, shkruan Shea.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj