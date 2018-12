Optimizëm por edhe dyshime rreth vazhdimit të shpejtë të dialogut

Në kuadër të përgatitjeve për arritjen e shpejtë dhe gjithëpërfshirëse të zgjidhjes së marrëdhënieve në procesin final të dialogut me Serbinë, kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj sot ka biseduar me ekipin qeveritar për negociata dhe me ekspertë të kabinitet të tij me qëllim të koordinimit të punëve dhe afateve në atë dialog.

“Qeveria e Kosovës ka ndërtuar një ekip dinamik të ekspertëve që ka përgatitur materien gjithëpërfshirëse, të gjallë, të hapur për debat, që procesi i Dialogut ndërmjet dy shteteve të jetë transparent. U zotova se Qeveria do të jetë në funksion të plotë të ekipit negociator dhe ai mund të llogaris tërësisht në ekspertizën të cilën e posedojnë të gjithë mekanizmat dhe sektorët e shtetit”, ka shkruar Haradinaj.

Gjatë ditës së djeshme është mbajtur takimi i parë i ekipit qeveritar për bisedime me Serbinë, i caktuar me Rezolutën e cila, me propozim të Partisë Socialdemokrate të Shpend Ahmetit, u miratua me shumicë votash javën e kaluar në Kuvendin e Kosovës. Pas takimit, Ahmeti dhe Fatmir Limaj, lideri i Nismës Socialdemokrate, i kanë njoftuar gazetarët se deri më 15 janar të vitit të ardhshëm Qeverisë së Kosovës do t’i procedohet Draftligji mbi Dialogun me Serbinë. Po ashtu u caktuan edhe pesë anëtarë që do të punojnë në platformën, ku do të përfshihen parimet e dialogut.

“Rolet kushtetuese të presidentit dhe kryeministrit ne nuk mund t’i përcaktojmë me një ligj. Në rezolutë thuhet se delegacioni ulet dhe bisedon me ta,” ka deklaruar Ahmeti dhe ka shtuar se nga ta do të kërkojë “materiale për ato që janë diskituar deri në votimin e rezolutës në Kuvend.”

Kryeparlamentari i Kuvendit, Kadri Veseli ka deklaruar se Kosova nuk do të tkurret më.

“Kushtetuta është zgjidhje e problemit dhe nuk do të ketë ndarje e as Asociacion me kompetenca ekzekutive për komunat me shumicë serbe. Inatet e brendshme duhet të lihen anash, sepse nuk inshërbejnë askujt dhe se zgjidhja është te njihja e Pavarësisë së Kosovës nga Serbia,” ka thënë ai.

Aktivitetet e shpejtuara të zyrtarëve kosovar, në mënyrë që të përgatiten për procesin final të dialogut me Serbinë, përfshirë miratimin e Rezolutës, pastaj publikimi i Draft-dokumentit të Qeverisë për dialog me Serbinë, që do të dalë për miratim si ligj, themelimi i ekipit qeveritar për negociata, kanë filluar publikisht më 14 dhjetor, kur presidenti amerikan Donald Trump i dërgoi letër kryetarit të Kosovës, Hashim Thaçi, katër ditë para publikimit të letrës.

Trump ofron ndihmesën e SHBA-ve për arritjen e “marrëveshjes historike” me Serbinë, e shpreh edhe shpresën që në afat të shkurtër dy kryetarët do të jenë mysafirë në Shtëpinë e Bardhë për ta festuar këtë. Në këtë letër një pjesë e veçantë i kushtohet rëndësisë që të shfrytëzohet ky rast historik, për çka është i rëndësishëm qëndrimi i unifikuar i Kosovës.

Të njëjtën ditë edhe Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Europian, Federica Mogherini, në një letër dërguar Ramush Haradinajt bëri me dije se është mirë që është themeluar ekipi për negociata, por se ai do të udhëhiqet në të njëjtin format dhe në nivel kryetarësh.

Si Lëvizja Vetëvendosje ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, po ashtu parti në opozitë, insistojnë në mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, në mënyrë që të konfirmohet legjitimiteti i Qeverisë që të negociojë në emër të Kosovës, duke theksuar se koalicioni qeverisës nuk e ka shumicën e votave në parlament.

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) po ashtu më herët ka thënë se kryetari i Kosovës nuk ka mandat të negociojë në emër të Kosovës, meqë sipas Kushtetutës kjo është përgjegjësi e Qeverisë së Kosovës. Për këtë arsye, pas publikimit të përmbajtjes së letrës së presidentit Trump, lideri i kësaj partie, Isa Mustafa ka njoftuar se LDK nuk do të jetë pjesë e delegacionit qeveritar për dialog, duke shprehur qëndrimin se ekipi negociator është “grup joformal” i votuar në Kuvend.

“Nëse do të kemi transparencë në këtë proces do të kuçemi për të dhënë kontribut, por nuk do të bëhemi pjesë e grupeve që për ne janë informale dhe jo të përgaditura për këtë proces të dijalogut,” ka thënë Mustafa.

Ai ka përsëritur qëndrimin se LDK, në asnjë rast nuk do të pajtohet me korrigjimin e kufijve, shkëmbimet dhe tregtitë në këmbim me integritetin dhe sovranitetin territorial të Kosovës. Në profilin e tij në Facebook, Mustafa ka përsëritur se LDK do ta ketë rolin e fuqishëm opozitar dhe se vendimet mund t’i marrin vetëm ata që kanë mbështetjen e qytetarëve.

Kyeparlamentari Veseli konsideron se roli i kryetarit Thaçi në dialogun me Serbinë është kushtetues, dhe se ai do të punojë me ekipin negociatar, se çdo marreveshje duhet të kalojë nëpër Kuvend dhe në fund që të merret një vendi i përbashkët. Sipas tij, partitë politike janë joserioze dhe se“për shkak të inateve të brendshme po e dëmtojnë Kosovën”.

“Hera e parë në tre dekada që Kosova s’pranon të ketë dialog. Më shumë më befason LDK-ja, që ka pas një traditë të procesit dialogues dhe të ketë frustrim, edhe nëse ka bazë hidhërimin për bashkëpunimin trevjeçar, nuk e ka moralitetin e duhur sjellja e tillë”, ka thënë ai.

Analistët kosovarë konsiderojnë se asnjë zgjidhje që mund të dalë nga dialogu me Serbinë, nuk mund të miratohet pa përkrahjen e LDK-së, gjegjësisht se kjo parti drejtpërdrejtë mund të ndihmojë në procesin e dialogut, meqë ka përvojë dhe dije dhe mund ta pengojnë kryetarin Hashim Thaçi që të negociojë rreth definimit të kufijve me Serbinë, gjegjësisht përfkuzimin eventul. Ata konsiderojnë se edhe në rast se mbetet jasht këtij ekipi negociator, në fund LDK, megjithatë do të duhet të votojë për marrëveshjen eventualisht të arritur.

Ndryshe, dje në Bruksel, pas drekës së punës të liderëve të Ballkanit Perëndimor, Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Europaina (BE), Federica Moherini, mbajti një takim të shkurtër me dy kryenegociatorët, kryetarin e Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçin.

“Koha ditore”, duke u thirrur në burimet e korrespondentit të saj në Bruksel, njofton se dy kryetarët kanë deklaruar se i janë përkushtuar dialogut. Thaçii, sipas kësaj të përditshmeje, ka shprehur optimizëm se “marrëveshja është afër”, derisa Vučić nuk ndan një mendim të tillë.

“Unë nuk mund të pajtohem me atë fakt, dhe mendoj se nuk jemi afër gjetjes së një zgjidhjeje, por më duket mua se SHBA-ja po tregon më shumë interes për të gjetur një zgjidhje. Është e mundur dhe duket reale, por nuk mendoj se është e lehtë dhe e thjeshtë, por nuk kemi ndonjë alternativë tjetër”, ka thënë Vučić.

Ndryshe, ai dje në Bruksel ka përsëritur se kusht për vazhdimin e dialogut është tërheqja e Qeverisë së Kosovës për vënien e taksës 100 për qind në produktet nga Serbia, ndërsa nga ana tjetër kryeministri Haradinaj edhe tutje nuk dëshiron të lëshojë pe, me arsyetimin se problemet nuk mund të zgjidhjen pjesërisht.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj