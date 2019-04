Oprah Winfrey ofron këshilla për jetën në librin e saj të ri

Oprah Winfrey vazhdon të jetë personi i njëjtë afirmues dhe i qartë që ka qenë gjithmonë. Dëshmi për këtë është libri i saj i ri “The Path Made Clear” në të cilin ajo përdorë këshillat e grumbulluara gjatë orëve të panumërta të intervistave për të ndihmuar lexuesit të gjejnë rrugën e tyre në jetë.

Libri ka anekdota nga njerëzit si Brene Brown, Lin-Manuel Miranda dhe Jay-Z por është Winfrey ajo që gjen mesazhet më të thella brenda tregimeve të tyre.

Në një moment, ajo i referohet njërës nga bisedat me yllin e basketbollit LeBron James në të cilën ai i kishte treguar se e humbet ritmin në fushë kur fillon “të luajë për të tjerët në vend se të luajë për veten”.

“Po!” thekson Oprah. “Kjo është një e vërtetë universale. Ne shkojmë në drejtim të gabuar në momentin që qëllimet tona ndryshojnë dhe në vend se të ndjekim zemrën tonë bëjmë çfarë besojnë të tjerët. Krejt papritur, jeta bëhet e komplikuar… qëlllimi është që t’i ktheheni sërish të jetuarit për veten”.

Lansimi i librit erdhi një ditë pasi që Winfrey tregoi planet e saj për të formuar një klub të ri librash me Apple që do të ketë biseda me autorë e gjëra të tjera.

“E vetmja gjë më përmbushëse se një lexim i jashtëzakonshëm është të jesh në gjendje ta ndash atë përvojë me të tjerët dhe ne do ta bëjmë këtë duke krijuar klubin më të madh, më energjik dhe më nxitës në planet”, tha ajo.