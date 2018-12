Opozita refuzon pjesëmarrjen aktive në dialogun e Brukselit 

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Enver Hoxhaj ka paralajmëruar se nga fillimi i vitit të ardhshëm deri në “pranverën e vonshme” dialogu mes Kosovës dhe Serbisë do të hyjë në një fazë më dinamike dhe se në atë dialog do të përfshihen Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA). Ai ka thënë se ajo që ka ndodhur deri më tani ishte diplomacia “hap pas hapi” por se deri në fund të pranverës do të arrihet tek marrëveshja gjithëpërfshirëse.

Sipas tij, në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel do të bisedohet rreth 10 deri 15 temave të mundshme. Në rend të ditës do të jenë çështjet e natyrës ekonomike, personat e zhdukur, pasojat e luftës, trashëgimia nga Jugosllavia. Nëse përfundojnë disa prej temave ankyçe, ai është shprehur se ndoshta mund të ekzistojë skica me të cilën përfundohet me një ngjarje në Shtëpinë e Bardhë, transmeton “Lajmi.net” deklaratën e Hoxhajt.

Një mendim të ngjashëm e ndanë edhe Bekim Çolaku, këshilltari politik në kabinitin e kryetarit të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili deklaroi në Radio Europa e Lirë se Bashkimi Europian (BE) do të mbetet ndërmjetës në dialogun e Brukselit për nomralizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, dhe se është kyçe mbështetja e SHBA-ve në këtë proces.

“Në përfundim të procesit, ne konsiderojmë se mbështetja dhe pjesëmarrja e SHBA-ve është e rëndësishme për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse me Serbinë. Letra e presidentit Trump është edhe një provë dhe nxitje e mbështetjes amerikane dhe e përkushtimit ndaj këtij procesi “, thotë Çolaku.

Edhe Bashkimi Europian konsideron se letra që u ka dërguar presidenti amerikan Donald Trump kryetarëve të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçit dhe Aleksandar Vučić-it është shënjë inkurajuese dhe mbështetje dialogut të Brukselit.

“Dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës e udhëheqin presidentët Vučić dhe Thaçi me ndërmjetësimin e përfaqësueses së Lartë të BE-së, Federica Mogherini, dhe SHBA-të është një “partner i rëndësishëm në proces”, tha ai.

Në ndërkohë, përfaqësuesit e koalicionit qeverisës konsiderojnë se për fazën finale të dialogun me Serbinë është me rëndësi koncenzusi. Në këtë kontekst, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli i ka ftuar dy partitë më të mëdha opozitare, që refuzojnë të bëhen pjesë e ekipit shtetëror për dialog, të bashkangjiten aktivisht në këtë proces.

“Si Kryetar i Kuvendit, do t’i ftoj për të mërkurën, në orën 10:00, Presidentin, Kryeministrin, Ekipin Negociator, si dhe përfaqësuesit e grupeve parlamentare nga partitë opozitare ende të papërfaqësuara në Ekipin Negociator, LDK dhe VV. Do të mblidhemi për të trajtuar temat e Dialogut, të cilat janë të domosdoshme për arritjen e marrëveshjes finale, që Kosovës ia siguron njohjen nga Serbia, ulësen në OKB dhe anëtarësimin në NATO e BE”, deklaroi ai.

Mirëpo, sipas të gjitha gjasave përfaqësuesit e këtyre dy partive opozitare nuk do të pranojnë ftesën e Veslit.

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lutfi Haziri deklaroi për media online Blic se është vonë për ftesën.

“Është vonuar shumë, shumë kryetari i PANistave dhe ka bërë zgjedhjen e tij, vjedhja e tij është Partia Socialdemokrate, puna e mbarë pa ne”, ka thënë Haziri.

Sot edhe shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Avdullah Hoti deklaroi se legjitimiteti i udhëheqjes së vendit nuk fitohet me tryeza të rumbullakëta.

“Ekipi dialogues ka marrë vetëm 59 vota, që nuk përbëjnë shumicën e thjeshtë në Kuvendin e Kosovës. Pavarësisht kësaj, ta kenë të qartë se dialogu nuk mund të udhëhiqet as nga partia e shtatë në Kuvendin e Kosovës, dhe as nga ata me mandate të huaja në Kuvend”, tha Hoti.

Deputetit i LDK-së, Arben Gashi ka deklaruar se partia e tij nuk ikën nga përgjegjësia në këtë proces dhe se nuk duhet domosdoshmërisht ta anashkalojnë.

“Përgjegjësitë kushtetuese i ka qeveria, për pjesën e vet Kuvendi. Kushtetuta i përcakton detyrat. Populli i Kosovës ka vendos që LDK të jetë vetëm pjesë e Kuvendit jo e Qeverisë. Rezoluta e PSD ka nonsens politik dhe juridik. Qeveria e ka formuar këtë ekip, por nuk mund të detyrojë, të qet hapësira joreale si në aspektin politik. Nëse do të bëhej një ekip gjithëpërfshirës PSD nuk mund të jetë në nivel të barabartë me LDK-në sepse është një herë e gjysmë më e vogël”.

Dhe, përderisa përfaqësuesit e koalicionit qeverisës insisitojnë që marëveshja gjithëpërfshirëse mbi marrëdhëninet Kosovë-Serbi duhet arritur në afat të shkurtër, analisti britanik Tim Judah nuk konsideron se një marrëveshje e tillë mund të arrihet shpejtë.

“Thaçi nuk ka pushtet në parlament, ndërsa SHBA nuk ka asgjë për t’i ofruar Vučić-it”, tha Judah.

Megjithatë, edhe po të arrihej marrëveshja eventuale me Serbinë, pa pjesëmarrjen e dy partive opozitare LDK dhe Lëvizje Vetëvendosje!, është e domosdoshme të sigurohet 2/3 e votave të deputetëve, ose 80 nga gjithsej 120 deputetë, sa numëron parlamenti, në mënyrë që ai të jetë valid.

DSK je juče saopštio da će, kao opozicija, dati doprinos dijalogu u skupštini Kosova, što ako u međuvremenu ne dođe do drastičnog preokreta zvaničnog stava ove partije, znači da će ratifikacija eventualnog kosovsko–srpskog sporazuma zavisiti isključivo od glasova poslanika DSK.

LDK ka njoftuar dje se si opozitë do ta japë kontributin në Kuvendin e Kosovës, që nëse në ndërkohë nuk vjen deri te ndonjë kthesë drastike të qëndrimit zyrtar të kësaj partie, ratifikimi i marrëshejs eventuale mes Kosovës dhe Serbisë do të varet ekskluzivisht nga votat e depytetëve të LDK-së.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj