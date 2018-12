Opinioni po njihet me platformën potenciale kosovare për dialogun

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka paralajmëruar se në seancën e ardhshme të Qeverisë së Kosovës do të paraqet draft dokumentin për Marrëveshjen gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë. Haradinaj këtë dokument u ka prezantuar edhe ambasadorëve të vendeve të QUINT-it, me çka ka deklaruar edhe përkushtimin e Kosovës për fazën përfundimtare të dialogut me Serbinë.

Në profilin e vet në Facebook, Haradinaj ka theksuar se ky dokument është bazë e fuqishme për ekipin negociator.

“Qeveria e Republikës së Kosovës është e përkushtuar që dialogu me Serbinë të vazhdojë dhe se tani është koha që ky dialog të finalizohet, duke respektuar kushtetutën, sovranitetin dhe integritetin e vendit”, ka theksuar Haradinaj.

Dokumenti 30 faqësh, të cilin në tërësi e ka botuar e përditshmja „Koha ditore“, përmban 16 kapitujt.

Në preambulën e këtij dokumenti përmendet edhe marrëveshja gjithëpërfshirëse e Marti Ahtisaari-t, që definon Kosovën si shoqëri multietnike që respekton të drejtat dhe liritë themelore të njeriut, dhe se Serbisë i njihet e drejta legjitime që të avokojë për të drejtat e komunitet serb në Kosovë. Siç transmeton kjo e përditshme, aty Qeveria e thekson të drejtën për vetëvendosje ku një popull diskriminohet e shtypet ose kur qeveria nuk e përfaqëson atë në mënyrë legjitime.

Kapitulli i parë i është përkushtuar marrëveshjes politike, ndërsa i dytë masave për krijimin e mirëbesimit. Kapitulli i tretë flet për garancitë dhe për mbrotjen e drejtave të njeriut. Kapitulli i katërt i kushtohet ekonomisë, i pesti drejtësisë tranzicionale dhe pajtimit, i gjashti arsimit dhe çështjeve të lidhura me rininë, pastaj simboleve, Asociacionit të komunave me shumicë serbe, transportit, energjetikës, zbatimit të marrëveshjeve të Brukselit, mekanizmave të zbatimit dhe të monitorimit, ndryshimeve në kornizën ligjore, zgjidhjes së kontesteve të kësaj marrëvesheje, njohjes dhe anëtarësimit në organizatat ndërkombëtare, ndërsa në kapitullin 16 është përshkruar hyrja në fuqi e kësaj marrëveshjeje.

Në kapitullin e parë, kushtuar marrëveshjes politike, në pikën 1.3 theksohet se palët pajtohen që secila është shtet sovran dhe i formuar ligjshëm, e në pikën 1.5. se palët përkushtohen për bashkëpunim politik, ekonomik, social, përmes strukturave qeveritare dhe joqeveritare, për mbrojtjen dhe promovimin e interesave të të gjithë qytetarëve të dyja shteteve.

Në pikën 1.9. theksohet se palët obligohen të krijojnë struktura të përbashkëta për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të mbetura nga periudha e luftës 1998–1999 përfshirë edhe dëmshpërblimin, të zhdukurit, krimet e dhunës seksuale dhe krimet e luftës.

Në kapitullin e dytë, në pikën 4. theksohet se institucionet e arsimit publik në Republikën e Kosovës duhet të kenë kurse të gjuhës në shqip dhe serbisht, përfshirë institucionet arsimore që punojnë me kurrikulën serbe në Republikën e Kosovës, e në pikën pesë propozohet krijimi i Asociacionit të Biznesit Kosovë/Serbi për t’iu mundësuar ndërmarrjeve private që të adresojnë shqetësimet e përbashkëta dhe të reduktojnë barrierat për të bërë biznes tej kufijve.

Në kapitullin e katërt, mes tjerash, theksohet se palët duhet ta themelojnë një komision të përbashkët për ta negociuar pjesën e Kosovës të borxhit ndërkombëtar, të trashëguar nga ish Republika Socialiste Federale e Jugosllavisë, përfshirë borxhin për Bankën Botërore, Klubin e Parisit dhe Klubin e Londrës.

Në kapitullin e pestë propozohet krijimi i “arkivit të luftës” të përbashkët që do të mbledhë fakte të bazuara në prova për humbjet njerëzore, viktimat e luftës, viktimat e dhunës seksuale dhe dëmet e tjera shoqërore dhe materiale dhe të krijojnë ekipe të përbashkëta hetuese të prokurorëve dhe hetuesve policorë, bazuar mbi marrëveshjen për ndihmë reciproke ligjore, për të lehtësuar shkëmbimin e të dhënave mbi të dyshuarit për krime lufte.

Në kapitullin gjashtë kushtuar arsimit, propozohet që kurrikula e asimit publik serb të integrohet formalisht në kurrikulën arsimore të Kosovës dhe të krijohen grupe të përbashkëta që do të bëjnë rishikimet dhe përshtatjen e teksteve shkollore dhe kurrikulës. Po ashtu theksohet se shkollat që mësojnë në gjuhën serbe mund të zbatojnë kurrikulën apo tekstet e Serbisë pas lajmërimit tek Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës. Në rast që kjo ministri mos ta jap dritën e gjelbër, një komision i pavarur do të bënte rishikimin e kurrikulës apo tekstit shkollor për të siguruar konformitetin më Kushtetutën e Kosovës dhe ligjet.

Në kapitullin shtatë, kushtuar simboleve, theksohet se komunat në të cilat komuniteti serb është shumicë mund t’i përdorin simbolet e vulat dhe emblemat, por se ato nuk mund t’i përngjajnë simbole të shteteve apo komunave të tjera brenda dhe jashtë Republikës së Kosovës.

Kapitulli i tetë i kushtohet Asociacionit të komunave me shumicë serbe, që do të duhej të krijohej në pajtim më Kushtetutën e Republikës së Kosovës, në pajtim me Marrëveshjen e Parë të Parimeve Qeverisëse për Normalizimin e Raporteve mes Kosovës dhe Serbisë nga 19 prilli i vitit 2013, bazuar në vendimet e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe në Kartën Evropiane për Vetëqeverisje Lokale. Po ashtu theksohet edhe se palët pajtohen se gjykata kompetente në Kosovë mund të ndalojë çfarëdo funksionimi apo aktiviteti të Asociacionit të komunave me shumicë serbe po qe se ato cenojnë rendin kushtetues, shkelin të drejtat dhe liritë e njeriut ose inkurajojnë urrejtjen racore, nacionale, etnike apo fetare.

Në kapitullin nëntë propozohet pranimi i dokumenteve identifikuese për qytetarët e të dyja vendeve, përfshirë pasaportat, letërnjoftimet dhe patentë shoferët, sikur edhe lejimi i udhëtimit të qytetarëve në veturat vetjake me simbolet shtetërore.

Në këtë dokument parashihet se si garantues të kësaj marrëveshjeje të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe Italia sikur edhe Bashkimi Evropian (BE), të cilat me të hyrë në fuqi kjo marrëvesheje do të bëjnë përpjekje që të afrohen shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën. Palët po ashtu do të duhet të pranonin se me qëllim të lehtësimit të monitorimit dhe zbatimit të kësaj marrëveshjeje do të themelohej një komision i përbashkët monitorues i përbërë prej përfaqësuesve të këtyre shteteve, që do të ishin edhe në Kosovë edhe në Serbi.

Dhe, në fund, në Kapitullin 15, të emërtuar Njohja dhe anëtarësimi në organizata ndërkombëtare, palët dhe garantuesit pajtohet të nisin procedurën për adoptimin e një Rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për ta njohur këtë marrëveshje dhe për ta pranuar Kosovën si anëtare të plotë të Kombeve të Bashkuara.

Në këtë kontekst theksohet se palët nuk do të bllokojnë ose të inkurajojnët anëtarësimin e Kosovës në organizat ndërkombëtare, përfshirë BE-në, Këshillin e Evropës, Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunimin në Evropë.

Kjo marrëveshje do të hynte në fuqi me ratifikimin në Kuvendin e Kosovës dhe të Serbisë.

Ndryshe, ky draft dokument u është dërguar për shqyrtimin edhe partive politike në Kosovë, të cilat do ta kenë rastin për dhënien e komenteve dhe propozimeve, e sipas mendimit të një pjese të analistëve kosovarë, është pak e besueshme se kjo draft marrëveshje do të ishte e pranueshme për Serbinë.

Një mendim të tillë ndan edhe analisti i rrethanave politike Ramush Tahiri i cili ka deklaruar për të përditshmen “Zëri” se Kosova nuk duhet të merrej me atë se a po pajtohet a jo Serbia me të.

“Shteti serb është deklaruar se nuk pajtohet me këtë draft. Kosova nuk duhet të shikojë nëse pajtohen shtetet tjera ose jo, sepse Kosova ka vullnetin e popullit e saj. Serbët nuk pajtohen sepse kanë paragjykime për Kosovën, sepse mendojnë që çeshtja e pavarësisë duhet të rikthehet në bisedim. Kosova, mirë që para bashkësisë ndërkombtare ka dalë me platformë. Nuk është rëndësishme nëse pajtohet Serbia ose jo, sepse Kosova e kontrollon territorin e saj dhe me Serbinë duhet një marrëveshje sikur me shtetet tjera”, ka deklaruar Tahiri.

Arbërie Nagavci nga Lëvizje Vetëvendosje ka deklaruar se partia e saj ende nuk ka një qëndrim rreth këtij draft dokumenti, e të njëjtën gjë pohon edhe Lidhja Demokratike e Kosovës.

Nga ana tjetër, shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialdemokrate, Dardan Sejdiu ka deklaruar se me miratimin e Rezolutës në Parlamentin e Kosovës, të shtunën e kaluar, tani ekziston ekipi i zgjedhur nga deputetët e Kuvendit që do të merret me temat e lidhura me dialogun.

Ky delegacion është i përbërë nga deputetë e koalicionit qeverisës dhe deputetët e Partisë opozitare Socialdemokrate, e është lënë një vend për përfaqësuesin e shoqërisë civile dhe dy vende për përfaqësuesit e partive opozitare – Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Meqë deputetët e këtyre dy partive opozitare kundërshtuan miratimin e kësaj Rezolute, dhe porositën se nuk do të jenë pjesë e këtij ekipi negociator, në vendin e tyre janë emëruar dy deputetë nga Partia Socialdemokrate derisa “përfaqësuesit e këtyre dy partive opozitare nuk i bashkangjiten ekipit negociator”.

