OKB: Zërat për dhe kundër ndryshimit të mandatiti të UNMIK-ut

Ende nuk është e qartë se a do të vazhdohet me raportimin e rregullt tremujor mbi situatën në Kosovë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ose nëse rreth Kosovës do të diskutohet atëherë kur ka nevojë ose iniciativa për këtë. Gjegjësisht, a do të varet kjo nga përfaqësuesit e vendeve që do të kryesojnë seancat e kësaj organizate botërore, respektivisht varësisht prej asaj se a e njohin apo jo pavarësinë e Kosovës.

Prishtina zyrtare tash disa vjet kërkon tërheqjen e UNMIK-ut, i cili në Kosovë funksionon që nga përfundimi i luftës më 1999, por i cili në ndërkohë në mënyrë drastike e ka zvogëluar misionin e tij dhe e ka bartur Zyren në Mitrovicë të Veriut. Për më tepër, në tubimet më të rëndësishme ndërkombëtare, Kosova një kohë të gjatë përfaqësohej përmes UNMIK-ut, kryesisht me kërkesë të Serbisë, e cila thirret ne Rezolutën 1244 ose përmes emërtimit të shtetit krahas të cilit qëndronte edhe asteriksi. Viteve të fundit, në situata të këtilla, delegacioni kosovar ose refuzon pjesëmarrjen në tubime të tilla ose në të shumtën e rasteve, vendi nikoqir propozon që pjesëmarrësit të mos përfaqësohen me simbole shtetërore.

Kosova nuk është anaëtare e OKB-së por rregullisht merr pjesë në mbledhjet e Këshillit të Sigurimit, kur në rend të ditës është shqyrtimi i gjendjes në Kosovë.

Për të parën herë që nga përfundimi i luftës, në muajin maj të këtij viti nuk është shqyrtuar puna e UNMIK-ut dhe situata në Kosovë, meqë kjo pikë e rendit të ditës nuk është përfshirë në seancën e rregullt të KS të OKB-së, që kryesohej nga ambasadorja britanike Karen Pierce. Ajo e ka shprehur qëndrimin se megjithëse çështja e Kosovës është e rëndësishme, ajo nuk kërkon seanca të rregullta.

Edhe ish-koordinatorja politike e misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranë OKB-së, Amy Tachco ka kërkuar që në Këshillin e Sigurimit të ndryshojë formati i raportimit mbi gjendjen në Kosovë për të parën herë dhe ka theksuar se kërkesa për 38 milionë dollarë, sa është buxheti i UNMIK-ut, “nuk ka kuptim” dhe se është koha që “misioni i UNMIK-ut në Kosovë të përfundojë”.

Këtë iniciativë, krahas Kosovës, Britanisë së Madhe dhe SHBA-ve e kanë mbështetur edhe Suedia, Franca, Polonia dhe Holanda, e kundër janë shprehur Serbia, Rusia dhe Kina.

Shefi i diplomacisë serbe, Ivica Dačić ka kundërshtuar ashpër propozimin për zvogëlimin e buxhetit të UNMIK-ut, për ndryshimin e mandatit të tij dhe për rrallimin e seancave të Këshillit të Sigurimit kushtuar situatës në Kosovë, me arsyetimin se kjo “nuk i kontribuon krijimit të klimës së volitshme për realizimin e synimeve”.

Kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić ka theksuar se “në mënyrë të qartë amerikanët dëshirojnë të tërheqin gjithë atë çfarë OKB-ja përfaqëson sot në Kosovë sepse për amerikanët Kosova është shtet i pavarur dhe sovran”.

“Dëshirojnë të largojnë edhe gjurmët e fundit të Rezolutës 1244 dhe të tregojnë se vendimi i tyre ka qenë i vetmi i mundur”, ka deklaruar Vučić.

Nga ana tjetër, Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike konsideron se debati mbi Kosovën është shumë me rëndësi për Beogradin “për shkak se dëshmohet së Rezoluta 1244 ende është e gjallë”, edhe pse ai konsideron se Rezoluta 1244 “vlen formalisht në letër, edhe pse jeta ecën rrjedhës tjetër”. Zaten, Janjić spjegon se me Rezolutën 1244 janë vendosur bazat e funksionimit të UNMIK-ut, pa prejudukimin e statusit të Kosovës, për çka Beogradi “mund të injorojë dhe promovojë qëndrimin mbi mosnjohjen e pavarësisë”.

Edhe Daniel Serwer, profesor në Universitetin “John Hopkins” konsideron se Beogradi zyrtar e sheh Misionin e UNMIK-ut në Kosovë si konfirmim të sovranitetitet të vet në Kosovë, edhe pse konsideron se Serbia zbaton sovranitetin vetëm në veri të Kosovës dhe ka njëfar për Beogradin kontrolli në pjesët e Kosovës të banuara nga serbët.

“Misioni i UNMIK-ut është mision pa fuqi ushtarake. Unë as nuk e di sa është numri i stafit të misionit të UN-it në Kosovë, por nuk besoj se është ndonjë numër i madh. A është e mundur që UNMIK-u të tërhiqet nga Kosova pa një marrëveshje përfundimtare për statusin, mendoj se po, mirëpo me siguri do të kërkonte një rezolutë të re në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e atje Rusia do ta kontrollonte përgjigjen po apo jo”, shtoi ai.

Në një njoftim të Qeverisë së Kosovës thuhet se ka kaluar koha e UNMIK-ut dhe Rezolutës 1244 dhe “sa më shpejt që të hiqet kjo rezolutë dhe Kosova të anëtarësohet në OKB, do t’i kontribuonte paqes dhe stabilitetit në rajon”.

Ish-shefi i diplomacisë kosovare, Skender Hyseni konsideron se duhet vazhduar me këtë insistim. Ai argumenton se Kosova është shtet, se institucionet e saj janë funksionale, se ka Kushtetutën, rendin dhe ligjin dhe se më nuk ka kurrfarë nevoje për shërbimet e OKB-së pëmes Misionit të saj në Kosovë.

Megjithatë, më 14 nëntorit, në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, të cilën e kryesoi Kina e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, shqyrtimi i situatës në Kosovë sërish është futur në rend të ditës, të cilin gjë Beogradi zyrtar, si raportojnë mediat kosovare, e përjetoi si “fitore” të veten.

Gjatë kësaj seance të Këshillit të Sigurimit, sërish është paraqitur haptas kërkesa që për Kosovën duhet debatuar kur për këtë ka nevojë, e jo çdo tre muaj dhe se prioritet duhet dhënë rajoneve të tjera botërore të krizës dhe se situata në Kosovë, pas 20 vjetësh, është përmirësuar dukshëm.

Përkundër qëndrimeve të ndryshme të paraqitura nga një numër vendesh anëtare të Këshillit të Sigurimit, kjo çështje do të vazhdojë të debatohet në koluaret politike e diplomatike të kësaj organizate botërore. Për tre muaj gjithsesi do të jetë më qartë nëse debati rreth Kosovës do të mbahet çdo gjashtë muaj, ose sipas “skemës” së deritashme, çdo tre muaj.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj