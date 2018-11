Obeziteti shkakton astmën te fëmijët

Një studim që përfshin të dhëna shëndetësore për më shumë se 500,000 fëmijë në SHBA tregon se obeziteti mund të jetëshkaktar për rreth një të katërtën (23 deri 27 për qind) e astmës në fëmijët që janë të trashë.

Kjo mund të thotë se rreth 10 për qind e të gjithë fëmijëve të moshës 2 deri në 17 vjeç me astmë – pothuajse 1 milion fëmijë në SHBA – mund të kenë shmangur sëmundjen duke ruajtur një peshë të shëndetshme, sipas studiuesve në Universitetin Duke dhe bashkëpunëtorët e Mësimit Kombëtar të Pediatrisë Sistemi Shëndetësor (PEDSnet).

Fëmijët e klasifikuar si të trashë – ata me një indeks masiv të trupit (BMI) në përqindje 95 ose më lart për moshën dhe gjininë e tyre – kishin një rrezik 30 për qind rritje të zhvillimit të astmës sesa kolegët e një peshë të shëndetshme. Astma nuk ka ndikuar vetëm tek fëmijët me obezitet. Fëmijët që ishin mbipeshë por jo të trashë (BMI në përqindje 85-94) gjithashtu kishin një rrezik 17% të rritjes së astmës në krahasim me moshatarët e shëndetshëm.

“Mendoj se është e arsyeshme të shqetësohemi”, tha Lang. “Duket se mbipesha ose trashësia në një fëmijë në mënyrë të konsiderueshme rrit rrezikun e zhvillimit të astmës dhe kjo është një rritje e ndjeshme, duke orientuar përsëri vëmendjen për rëndësinë e parandalimit të obezitetit në moshë të re”.