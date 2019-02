Nuk ka ultimatum, por vendimi mbi taksat duhet pezulluar

Me qëllim të dhënies së dritës së gjelbërt për zhbllokimin e dialogut në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që të arrihet një marrëveshje përfundimtare, gjithëpërfshirëse në raportet mes dy vendeve, krerët e institucioneve kosovare në dy ditët e fundit disa herë janë takuar me ambasadorin amerikan, Philip Kosnett dhe kanë pasur biseda telefonike me zyrtarë të lartë të Stejt Departamentit amerikan.

Megjithatë, në të gjitha këto tentime, nuk është arritur kompromisi përbrenda koalicionit qeveritar lidhur me tërheqjen apo pezullimin e vendimit mbi taksën 100 për qind në importin e produkteve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina (BeH), që është parakusht i Serbisë për vazhdimin e dialogut, e që po përkrahet edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe Bashkimi Europian (BE).

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj këmbëngul se taksat duhet mbetur në fuqi dhe për këtë ka mbështetjen e partnerit të koalicionit, Nismës Socialdemokrate të Fatmir Limajt, ndrëkohë që kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli dhe ai i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli, konsiderojnë se vendimi mbi taksat duhet të pezullohet për kohë të caktuar.

Në këto takime morin pjesë edhe kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili po ashtu mbron qëndrimin se duhet hapur rrugë dialogut dhe duhet pezulluar taksat në produktet na Serbia dhe BeH. Në këtë kontekst, ai përmes proofilit të tij në Facebook, e ka njoftuar publikun se sërish kishte pasur bisedë telefonike me John Bolton-in, këshilltar për Siguri Kombëtare të presidnetit amerikan Donald Trump, e pastaj edhe më ndihmëssrekretarin shtetëror për Europë dhe Euroazi, Wes Mitchell.

Thaçi ka njoftuar se me Mitchell-in kishte biseduar rreth situatiës politike në Kosovë dhe se ishin pajtuar të vazhdojë përkushtimi ndaj fazës përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.

“Të gjitha institucionet në SHBA, janë në mbështetje të Republikës së Kosovës për arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse, e cila përfundimisht do të sjellë paqe dhe stabilitet afatgjatë në Ballkanin Perëndimor”, shkoi ai.

Kryetari Thaçi pas bisedës me Bolton-in e njoftoi opinionin publik kosovar se në fokus kishte qenë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë.

“Ambasadorin Bolton e sigurova se Republika e Kosovës mbetet e përgjegjshme për vazhdimin e dialogut dhe do të flasë me një zë, ashtu siç ka kërkuar Presidenti Trump. Ne jemi të bindur se dialogu do të fillojë së shpejti dhe do të përfundojë me një marrëveshje gjithëpërfshirëse, që siguron njohjen reciproke dhe anëtarësimin në NATO, BE dhe OKB”, ka shkruar kryetari.

Në emisionin “Interaktiv” në Kohavision, ambasadori amerikan, Philip Kosnett ka deklaruar se vendi i tij nuk i ka dhënë kurrfarë ultimatumi Kosovës për shkak të taksave në importin e produkteve nga Serbia dhe BeH, si është raportuar nga disa media lokale. Ai po ashtu ka theksuar se beson se pezullimi i përkohshëm i taksave do të ndihmonte për vazhdimin e dialogut, meqë në të kundërtën do të humbej momentumi. Kosnett po ashtu ka theksuar se nuk shtrohet pyetja nëse Kosova ka të drejtën e vënies së taksave, por nëse ky është vendim i mirë për Kosovën, Serbinë apo SHBA-të.

Disa analistë kosovarë konsiderojnë se refuzimi për pezullimin e taksave në importin e produkteve nga Serbia, dhe këtë me kërkesë të aleatit strategjik SHBA-ve, në fakt është një qëndrim anti-amerikan.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka deklaruar se gabojnë të gjithë ata që mendojnë se me vendimin rreth taksave do të “prishen” raportet me SHBA-të, duke shtuar se vendimi është sjellë kundër Rusisë.

“Ne do të rrimë përballë Rusisë. Taksa nuk është vendosur kundër Amerikës por Rusisë. Rusia dhe Serbia ka punuar që të na tërheqë njohjet, me para”, ka deklaruar Haradinaj.

Gjatë ditës së djeshme, Haradinaj ka thënë se partia e tij është e përgaitur për zgjedhje të parakohshme, nëse për këtë “vendos” partneri i koalicionit (PDK), por se vendimin rreth taksave nuk do ta tërheq.

Kryeparlamentari Kadri Veseli, i cili sot në një konferencë të jashtëzakonshme për media, njoftoi se ishte arritur marrëveshja me Sindikatën e Bashkuar për Arsim, Shkencë e Kulturë (SBASHK), deklaroi se tani në rend është zgjidhja e çështjes së taksës.

“Kështu, qysh po na shihni sot, do të mblidhemi edhe për taksën, për interesa të vendit. Të bashkuar do të japim një përgjigje”, ka thënë Veseli.

Jakup Krasniqi, një prej liderëve të Nismës Socialdemokrate, konsideron se vendosmëria e Haradinajt që edhe përkundër presioneve të fuqishme të partnerëve ndërkombëtarë dhe të partnerëve të koalicionit të mos e tërheq vendimin mbi taksën prej 100 për qind në produktet nga Serbia e BeH, mund të sjellë rrëzimin e Qeverisë, duke shtuar se nga zgjdhjet eventulae duhet të frikohen ata që nuk janë të gatshëm t’i mbrojnë interesat e vendit, dhe se në një situatë të tillë (zgjedhjet) më së shumti do të përfitonte Ramush Haradinaj.

Dje edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeparlamentari, Kadri Veseli deklaroi se për Kosovës është më e rëndësishme që të ruhet miqësia me SHBA-të.

“Pak kanë rëndësi çështjet e brendshme edhe karriget, prej times e rend. Me rëndësi është që shteti është i shenjtë, dhe mençuria jonë që të mbajmë partneritetin me ata të cilët kemi arritur lirinë dhe pavarësinë. Nuk ka sovranitet dhe mbrojtje të integritetit territorial të Republikës së Kosovës pa politika të mençura e pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pa partnerët perëndimorë”, ka shtuar kreu i PDK-së.

Disa analistë kosovarë pohojnë se koalicioni qeveritar më së voni deri të hënën, duhet ta marr vendimin përfundimtar lidhur me taksën, gjegjësisht vendimin nëse ajo do të pezullohet për 120 ditë, si propozon kryeparlamentari i Kosovës, Veseli, apo megjithatë do të mbetet në fuqi, për çka insiston Haradinaj.

Sidoqoftë, epilogu i seancës së nesërme të Kuvendit të Kosovës, ku deputetët do të duhej të votonin Ligjin mbi buxhetin për vitin 2019, mund të jetë një parametër i qartë në kontekstin e asaj sa është stabil koalicioni qeveritar dhe a do të arrijnë një kompromis të brendshëm lidhur me vendimim mbi vënien e taksave në produktet nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina.

KosovaLive- Violeta Oroshi Berishaj