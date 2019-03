Nostrifikimi i diplomave, pengesë për punësimin e boshnjakëve

Arsimi në gjuhën boshnjake, sikur edhe në të gjitha gjuhët e tjera, po ballafaqohet me probleme të mëdha. Një nga problemet me të cilin ballafaqohet komuniteti boshnjak është niveli i shtuar i migrimit në vendet e Europës Perëndimore, në çka ka ndikuar situata e vështirë ekonomike në vend, që për pasojë ka edhe shkallën e lartë të papunësisë. Në komunitetin boshnjak mbizotëron perceptimi se për shkak të mospërfaqësimit adekuat të të rinjve në sektorin publik, shpesh është i pranishëm edhe diskriminimi në punësim.

Edhe pse nuk ekzistojnë të dhëna të sakta, është fakt se në 20 vitet e fundit, një numër i madh i kuadrove me shkollim të lartë nga komuniteti boshnjak, e ka braktisur Kosovën me familje në kërkim të punës dhe të jetës më të mirë dhe ata nuk e kanë ndërmend të kthehen më.

Zëvendësministri për Arsim, Shkencë dhe Teknologji, Bajruš Sezairi thekson se problemet në arsimin në gjuhën boshnjake, që nga arsimi parashkollor deri te arsimi i lartë, janë evidente.

“Problem i madh është mungesa e teksteve shkollore në të gjitha shkollat. Ministria e Arsimit duhet t’i kushtojë më shumë vëmendje zgjidhjes së këtij problemi. Problem tjetër është mungesa e kuadrove, sidomos në fakultete, që është qenësore për hapjen e drejtimeve të reja”, deklaroi Sezairi, duke theksuar se problemi, megjithatë, më i madh me të cilin ballafaqohen nxënësit dhe studentët nga komuniteti boshnjak, është nostrifikimi i diplomave.

Sipas tij, pa nostrifikimin e diplomave, që është faktor qenësor, të diplomuarit nuk mund të punësohen pas studimeve të kryera.

“Me këtë problem më së shumti ballafaqohen ata që i kanë kryer studimet në Serbi, madje edhe disa fakultete në pjesën veriore të Mitrovicës. E studentët që kanë diplomuar nga fakultetet në vendet e rajonit, nostrifikimin e diplomës e presin me muaj të tërë, madje edhe një vit”, spjegon zëvendës-ministri i Arsimit.

Mirëpo, përkundër problemeve të lidhura me nostrifikimin e diplomave, Sezairi është optimist se edhe ky problem do të zgjidhet së shpejti, meqë thotë se në këtë drejtim po punohet me urgjencë.

Nga ana tjetër, viteve të fundit është investuar mjaft në modernizimin e procesit mësimor nëpër shkolla. Kështu zbatohet i ashtuqajturi arsim kabinetor, e vërehet mjaft edhe angazhimi i kuadrit më të ri arsimor.

Edhe kuadri arsimor është i obliguar që kalojë trajnimin përmes seminareve për avancim, në mënyrë që të menaxhojnë më mirë me shkolla dhe me punë me nxënës. Seminarë të tillë janë organizuar në komunat e Prizrenit, Dragashit dhe Pejës, dhe pos tjerash, qëllimi i tyre është që kuadri mësimor të përfitojë njohuri të reja, që në mënyrë të drejtpëdrejtë do të ndikojë në ngritjen e cilësisë së mësimit.

Me cilësinë aktuale të mësimit janë të kënaqur edhe nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, por edhe studentët që studiojnë në gjuhën boshnjake, që nuk do të thotë se nuk duhet të synohet një angazhim në krijimin e kushteve edhe më të mira.

Ndryshe, Kosova është vendi i parë në rajon që ka filluar me arsimin e pjesëtarëve të komunitetit boshnjak në gjuhën e tyre, në arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë, këtë menjëherë pas luftës së vitit 1999.

Sikur edhe arsimi në gjuhët e tjera, kështu edhe ai në gjuhën boshnjake, ka kaluar etapa të vështira të tranzicionit. Nxënësit dhe studentët nga komuniteti boshnjak fillimisht janë ballafaquar me mungesën e madhe të kuadrove, me hapjen e ngadalshme të degëve në gjuhën boshnjake në kuadër të universiteteve dhe kolegjeve në Kosovë dhe me mungesën e teksteve shkollore dhe literaturës universitare.

Problemet fillestare tash janë tejkaluar pak a shumë, ndonëse kjo s’do të thotë se edhe janë eliminuar tërësisht. Ajo që është e qartë, është se komuniteti boshnjak pret një angazhim më të madh të Ministrisë së Arsimit dhe drejtorateve komunale të arsimit, që me investime më të mëdha në sistemin arsimor në përgjithësi, do të siguronin kuadro edhe më cilësore, që do të mund t’i përgjigjeshin, para se gjithash, nevojës së zhvillimit më të shpejtuar të ekonomisë kosovare dhe shoqërisë, në përgjithësi.

Radio Omega 3 – Amil Kasi