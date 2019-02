HMD Global ka një produkt të ri të Nokia-s dhe mund të jetë telefoni më ambicioz i kompanisë deri më tani: Nokia 9 PureView, ka pesë kamera në pjesën e pasme që është numri më i madh i kamerave që ka pasur një telefon ndonjëherë.

Ka shumë gjëra që duhet të shpalosen sa i përket Nokia 9 PureView. Ndryshe nga telefonat e tjerë me shumë kamera si LG V40 apo Galaxy S10 i Samsung, i shpallur së fundmi, Nokia 9 PureView përdor të njëjtat specifika për të pesë kamerat: secila ka një sensor prej 12 megapixel dhe lente f/1.8. Por vetëm dy prej këtyre pesë kamerave bëjnë fotografi me ngjyra; tri të tjerat janë njëngjyrëshe.

Kur e shtypni butonin për të bërë fotografi, të pesë kamerat fotografojnë pjesë të ndryshme në të njëjtën kohë të cilat pastaj bashkohen në një fotografi të vetme tejet të detajuar. Sipas Nokia-s, varësisht nga përbërja e pamjes, kamerat individuale mund të fotografojnë pjesë të ndryshme dhe t’i shtojnë edhe më shumë detaje fotografisë përfundimtare. Rezultati- të paktën në teori- është një kamerë e telefonit të mençur që ofron nivel të ri të detajit dhe ngjyrës.

Për të pasur një pajisje të tillë me shumë kamera, Nokia ka bashkëpunuar me Light (prodhuesi i L16 me 16 kamera), duke e bërë Nokia-n telefonin e parë për të cilin kompania ka kontribuar.

HMD Mobile ka njoftuar se Nokia 9 PureView do të jetë në dispozicion që nga marsi. Çmimi do të varet nga tregu mirëpo në SHBA do të shitet për 699 dollarë.