Njoftohuni me skiatorin i cili bëri ngjitjen “e pamundur”

THELLË NË vendin e ngrirë të Karakoram, në kufirin e largët të Pakistanit dhe Kinës, një piramidë vdekjeprurëse e granitit ngritet në 28.251 metra-K2, mali i dytë më i lartë në Tokë. Megjithëse 779 metra më e ulët se Everesti, K2 është më i rrëpirët, më i ftohtë, më i largët dhe shumë më i rrezikshëm. Për çdo katër njerëz që arrijnë në majën, njëri vdes. American George Bell i dha majës pseudonimin e tij të në vitin 1953, kur u kthye nga një përpjekje e dështuar për të arritur majën dhe tha: “Është një mal i egër që dëshiron të të vrasë”.

Me shkëmbinjtë e tij të akullnajave, ortekët e papritur, mungesës së oksigjenit, ftohjes vdekjeprurëse dhe shpërthimet e shpeshta të stuhive, do të ishte e vështirë të gjente një vend më të rrezikshëm për skiim. Megjithatë, për 25 vitet e fundit, skiatorët e elitës kanë tentuar të arrijnë majen, shpesh me rezultate makabre. Hans Kammerlander, personi i parë që skijoi nga maja e Everestit, braktisi përpjekjen e tij në vitin 2004. Një gabim i vogël i kushtoi Michele Fait jetën e tij në vitin 2009. Partneri i tij në atë kohë, Fredrik Eriksson, i cili shikoi shokun e tij të rrëshqiste drejt një shkëmbi u kthye vitin tjetër dhe ishte vetëm 400 metra nga maja kur ai, gjithashtu, vdiq.

Ndërkohë, alpinisti i ri malësor polak Andrzej Bargiel, 30 vjeç, filloi të skijojë në majat 8,000 metra të larta, duke filluar me Shishapangën, malin e 14-të më të lartë në botë, në vitin 2013 dhe Manaslu, mali i tetë më i lartë në vitin 2014. Ndërsa tani, ai ka arritur të ngjitet në K2.

Pas kthimit nga kjo aventurë e rrezikshme, ai tha:

“Në fund, isha aq i lumtur sa një fëmijë … ndjeva lehtësim dhe gëzim të madh”, thotë Bargiel. “Isha i lumtur dhe krenar … se nuk e kisha lejuar veten të humbas kontrollin mbi gjërat. Kam pasur momentet e mia të dyshimit më herët … por atje, në fund, unë ndjeva të gjitha kuptim dhe se të gjitha supozimet e mia doli e drejtë”.