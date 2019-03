Njerëzit mendojnë se interneti është në re, por ai është në oqean

Pothuajse 750,000 milje kabllo tashmë lidhin kontinentet për të mbështetur kërkesën tonë të pangopur për komunikim dhe zbavitje. Kompanitë kanë bashkuar në mënyrë tipike burimet e tyre për të bashkëpunuar në projektet e kabllove nënujore, si një autostradë pa pagesë.

Por tani Google po krijon një rrugë të re, me një projekt të parë që lidh Shtetet e Bashkuara me Kilin, në shtëpinë e qendrës më të madhe të të dhënave të kompanisë në Amerikën Latine.

“Njerëzit mendojnë se të dhënat janë në re, por nuk janë”, tha Jayne Stowell, e cila mbikqyr ndërtimin e projekteve të kabllove nënujore të Google. “Janë në oqean”.

Një anije prej 456 metrash me emrin Durable përfundimisht do të vendosë kabllon në det. Por së pari, kabllo është mbledhur brenda një fabrike zvarrisëse disa qindra metra larg, në Newington, N.H. Fabrika, në pronësi të kompanisë SubCom, është e mbushur me makineri të specializuara që përdoren për të ruajtur tensionin në tela dhe për ta mbyllur atë në lëkurë mbrojtëse.

Kabllot fillojnë si një grup i fijeve të vogla të fibrave të xhamit. Laserët transmetojnë të dhëna me pothuajse shpejtësinë e dritës, duke përdorur teknologjinë fibra optike. Pas arritjes në tokë dhe lidhjes me një rrjet ekzistues, të dhënat e nevojshme për të lexuar një email ose për të hapur një faqe web e bëjnë rrugën e tzre në pajisjen e një personi.