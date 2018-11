Njerëzit e së ardhmes do të jenë më të mëdhenj dhe më të uritur

Ky planet e ka pasur mjaft të vështirë të ushqejë 7.6 miliardë gojë. Por çfarë do të ndodhë kur popullsia të arrijë në 9 miliardë brenda vetëm disa dekadave?

Sipas një studimi të ri nga disa shkencëtarë norvegjezë, pas çdo gjenerate po bëhemi më të mëdhenj dhe më të uritur.

“Do të jetë më e vështirë të ushqejmë 9 miliardë njerëz në 2050-tën sesa që do të ishte sot”, shpjegoi Gibran Vita, studiues në Universitetin Norvegjez të Shkencës dhe Teknologjisë dhe bashkautor i studimit.

Për këtë studim, studiuesit krahasuan mesataret e të rriturve nga viti 1975 deri në 2014 në 186 vende.

Ata vunë re që njeriu në vitin 2014 ishte 14% më i rëndë se në 1975, 1.3% më i gjatë dhe i duhej 6.1% më shumë energji. Jo vetëm kaq. Popullsia e njerëzve në vitin 2014 ishte edhe më e vjetër- ata jetonin mesatarisht 6.2% më gjatë.

Kështu, gjatë periudhës 40-vjeçare, njerëzit janë bërë më të mëdhenj dhe më të uritur dhe kanë qenë përreth për një kohë më të gjatë sesa më parë.

Parashikohet që popullsia të arrijë deri në 9 miliardë deri në vitin 2015 edhepse disa shkencëtarë mendojnë se do të arrijmë në 12 miliardë deri në fund të këtij shekulli.

Deri tani, kemi supozuar se njerëzit në të ardhmen do të hanë me një ritëm standard: çdo njeriu i duhet një sasi e caktuar e energjisë nga ushqimi. Por studimi i ri thotë se këto nivele të energjisë nuk janë aspak të përcaktuara. Njerëzve më të mëdhenj do t’u duhet një copë më e madhe e pites.

Me fjalë të tjera, duhet të përshtatim modelet e furnizimit me ushqim, që veçse janë të pakta, për të ardhmen.