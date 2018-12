Njerëzit e palumtur nuk ndahen për shkak të altruizmit

Të rrish në një marrëdhënie të palumtur mund të tingëllojë e kotë dhe e çmendur por nuk është e pazakontë dhe ekziston një arsye shkencore se pse kjo ndodhë.

Studiuesit në Universitetin e Utah pohojnë se njerëzit këmbëngulin të qëndrojnë në marrëdhënie të përçara romantike sepse ndihen se personi tjetër është shumë i varur ndaj tyre, duke i bërë të paaftë të largohen për shkak të altruizmit të tyre.

Studimet e mëhershme e kanë lidhur qëndrimin në lidhje të palumtura me nevojat personale si frika se do të mbeten vetëm dhe nuk do të mund të gjejnë partner tjetër.

Megjithatë, studimet e reja zbulojnë se njerëzit janë shumë më tepër empatikë kur bëhet fjalë për ndarje. Ky studim tregon se sa më shumë një partner të besojë se partneri tjetër varet nga ta, aq më pak të prirur do të jenë për t’u ndarë, duke ardhur kështu në përfundim se njerëzit qëndrojnë në marrëdhënie që nuk janë përmbushëse për hir të nevojave të partnerit të tyre.

“Kjo është e vërtetë edhe për njerëzit që nuk kanë qenë shumë të përkushtuar ndaj lidhjes apo që kanë qenë personalisht të pakënaqur me lidhjen”, tha Samantha Joel, autorja kryesore e studimit, asistente për psikologji në Universitetin e Utah.

“Në përgjithësi, nuk duam t’i lëndojmë partnerët tanë dhe duam t’ia dimë për dëshirat e tyre. Mund të ekzistojë edhe mundësia që partneri ta mbivlerësojë faktin se sa e dhimbshme do të jetë ndarja”, tha ajo.