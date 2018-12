Një teatër që promovon kulturën rome dhe jashtë Kosovës

Ishte koha e motëve të ftohta ku më së shumti shikohen shfaqjet teatrale dhe kështu edhe teatri rom nga Prizreni vazhdonte me aktivitetet e tij kulturoro-artistike me synim të promovimit të traditës dhe kulturës rome. Kësaj radhe në sallat e përmbushura me artdashës u shfaq loja “Triumfi ndaj paragjykimeve “ nga autori Nexhip Menekshe në qytetet e Kosovës si dhe jashtë saj.

Përpos që komuniteti rom është ende si grup i margjinalizuar në tërë Evropën Perëndimore ku është duke luftuar në forma të ndryshme për integrim në shoqëri, teatri rom përmes artit skenik tenton që të reflektojë mesazhet pozitive për ngritjen e edukimit dhe socializimit të këtij komuniteti. Në anën tjetër, tregojnë interesim për ruajtjen e dokeve, zakoneve dhe gjuhës rome, si të drejtat e një kombësie, me ç’rast edhe tenton që edhe përmes artit të emancipojë komunitetin e vet, ndërkohë që lufton për një gjithëpërfshirje në jetën sociale me integrim por pa asimilim.

Paragjykimet, stigmatizimi dhe racizmi si elemente negative të shoqërisë, janë temat të cilat i shtjellojnë dy grupe të ndryshme ne aspektin socio-ekonomik. Përmes mendimeve të ndryshme të këtyre të rinjve arrihet të mësohet dhe shfaqet një dëshmi ndaj paragjykimit, i cili dikton pasiguri dhe varfëri në botën tonë, në krahasim me diversitetin kulturor, i cili sjell pasuri dhe paqe në jetën e njerëzimit.

Kohëve të fundit teatri rom i Prizrenit dha edhe një leksion për publikun e Velesit dhe të Graçanicës, ku ideja ishte të flitet gjuha rome e pastër. Komplimentet nuk u ndalën për shfaqjen.

Për punën e palodhshme dhe monografisë të teatrit rom nga Prizreni shprehet edhe drejtori i teatrit, Bardyl Veshalli.

“Kjo punë është 30 vjeçare e cila ka filluar me vullnetarizëm dhe vazhdon ta mbajë atë frymë, e këto vite janë trashëguar në këtë gjeneratë të artë”.

Dramaturgu Nexhip Menekshe potencon rëndësinë e mbajtjes së identitetit dhe punën e vullnetarizmit që është e palodhshme në një fjalim të tij në hapjen e festivalit të 15 të edicionit “Garavde Muja” i cili sivjet është mbajtur në Veles të Maqedonisë.

“Mos e haroni kulturën, traditën dhe gjuhën rome, arsimohuni por mos u asimiloni, tregoni identitetin e juaj i cili është i shenjtë dhe brenda është i mbushur plotë art“, tha ai duke e inspiruar edhe komunitetin rom i cili jeton në Veles për të mirën me artin teatral dhe përmes temave aktuale dhe tradicionale që avokojnë për sfidat e tyre me të cilat ballafaqohen në këto treva.

Përpos shpërblimit si shfaqja më e mirë, teatri rom që e përfaqësoi Republikën e Kosovës në këtë festival, mori edhe ftesa të shumta që të jetë pjesë në festivalet e romëve në Ballkan.

Premiera e kësaj shfaqjeje ishte më 8 prill në Ditën Ndërkombëtare të Romëve, në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren, që më pastaj të vazhdojë edhe në Prishtinë, Kumanovë, Graçanicë, Gjilan dhe Veles, ndërkohë që planifikohen shfaqjet edhe në Rijekë të Kroacisë dhe në Shtip të Maqedonisë.

Ky teatër, përpos që ka prezentuar kulturën e romëve të Prizrenit, në një aspekt tjetër edhe është edhe ambasador i promovimit të diversitetit kulturor të Republikës së Kosovës.

Romano Avazo – Ertan Galushi