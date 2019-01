Një shpresë e re e letërsisë turke në Kosovë

Në Kosovë letërsia për fëmije është zhvilluar që nga vitet e mëhershme. Me krijim për fëmijë u morën shumë shkrimtarë në të gjitha gjuhët që fliten në Kosovë, mirëpo duhet përmendur që një ngjyrim të posaçëm në tregime e libra për fëmijë dhuruan shkrimtarët si Rifat Kukaj, Abdyl Bunjaku, Zejnullah Halili, Enver Baki e shumë të tjerë.

Sot, mu gjeneratat e reja, shumë të talentuara në Kosovë krijojnë letërsinë për fëmijë dhe madje në moshë shumë të re, përmbledhin tregime që botohen për lexuesit e rinj.

Numri i fëmijëve që shkruajnë në një moshë të re në botë është mjaft i rrallë: anglezi Libby Reese shkroi si 9 vjeçare librin 60 faqesh “Help, hope and happiness”, amerikanja Amelia Atwater më 1999, në moshën 13 vjeçe botoi romanin fantastik “ In the forest of the night”, e indusja Ankit Fadia ishte 15 vjeçare kur më 2001 doli me librin e saj “The unofficial Guide to Ethical Hacking”.

I ngjashëm është rasti i vajzës së re kosovare, Su Jusuf e cila në moshën e saj 13 vjeçare renditet si autore më e re që ka botuar një libër për fëmijë me tregime në gjuhën turke.

Në Sallën e shoqërisë Kulturo Artistike dhe sportive turke “Gerçek” në Prishtinë, ku nga fundi i vitit të kaluar u promovua libri i saj, “Onuncu Yaş Öyküleri – Kuyruklu Gümüş Yıldızı (Tregimet e një dhjetëvjeçareje – Ylli i argjendtë me bisht), u tuban një numër i madh dashamirës të letërsisë.

Ky botim i ri i Shoqatës së Shkrimtarëve turk të Kosovës në Prizren, është një vepër 65 faqesh, me 20 tregime për fëmijë, që autorja e re i ka përmbledhur që nga mosha e saj e hershme.

Publikimi i librit të Su Yusuf, sipas anëtarit të kryesisë së Shoqatës së Shkrimtarëve turk të Kosovës, Taner Gucluturk, sjellë një nga zhvillimet e reja që japin shpresë për krijimtarinë origjinale dhe vazhdimësinë e traditës letrare për shekuj në gjuhën turke në Kosovë.

“Bota e pastër dhe e pafajshme e fëmijëve gjithmonë ka tërhequr vëmendjen tonë. Është parë se ata mund të jetojnë në harmoni të përsosur me mjedisin e tyre veçanërisht në fëmijëri… Në epokën e re, duhet të sigurojmë që fëmijët të rriten si individë të pavarur dhe të lirë dhe të ofrojnë mundësi intelektuale dhe emocionale për të zbuluar fuqinë për të ndryshuar botën sa më parë…. Letërsia është një nga gjërat e rëndësishme të nevojshme për të riprodhuar tolerancën dhe ndjenjën e përbashkët të kërkuar nga jeta e fëmijës me njohuri, besim dhe durim. Akumulimi i bukurive letrare në zemrat tona, eliminimi i dallimit të moshës midis të rriturve dhe fëmijëve, si dhe zhvillimi i vetëbesimit dhe mirëkuptimit, u mundësojnë fëmijëve të ecin me hapa të guximshëm gjatë gjithë jetës”, tha ai gjatë promovimit të librit të kësaj autoreje të re.

Gucluturk i sheh tregimet e autores së re po ashtu në këtë kategori, sidomos për nga temat që ajo ka zgjedhur, dialogjet didaktike të njerëzve në tregimet e saj, elementet e futjes, zhvillimit dhe përfundimit, kuptimet që ajo ka ngarkuar në të gjitha elementet e imagjinatës.

Ai rekomanodn leximin e librit të Su, meqë tregimet përmbajnë një zë edukativ dhe arsimor.

Ky botim, i dhjeti me radhë i Shoqatës së Shkrimtarëve turq të Kosovës, u përmend nga anëtari i kryesisë së Shoqatës së Shkrimtarëve turq të Kosovës, Taner Gucluturk si kontribut krijimtarisë origjinale letrare turke.

“Që nga themelimi i saj, Shoqata Turke e Shkrimtarëve turk ka miratuar zhvillimin e literaturës sonë amëtare, zhvillimin e artikujve të rinj dhe inkurajimin e botimit të veprave të reja si prioritet”, tha ai duke shtuar se kjo shoqatë do të vazhdojë organizimin e literaturës dhe botimeve në gjuhën turke nëpër shkolla.

Për Gucluturk, ky hap i marrë nga Su Jusuf, duhet të jetë një shenjë paralajmëruese e veprave më të bukura në të ardhmen.

Radio Kent – Ergün Kuzev