Libri i ri nga Schuster eksploron shkallët për mace në Zvicër

Dizajnerja grafike dhe shkrimtarja me bazë në Zvicër, Brigitte Schuster, bën kronikë dukurinë unike të shkallëve të jashtme të maceve në librin e saj të ardhshëm, ‘Swiss Cat Ladders’. Duke u ndalur në shembujt në qytetin e Bernit në Zvicër, Schuster tregon se si njerëzit lehtësojnë hyrjet dhe daljet e miqve të tyre kafshë me një shumëllojshmëri të gjerë të strukturave ngjitjejeve të jashtme të vendosura në ndërtesat e banimit. Duke filluar nga një strukturë e lëmuar me spirale që është në dispozicion, në konfigurime të bëra në shtëpi që mundësojnë trungjet e pemëve dhe kutitë postare, shkallët e paraqitura të maceve u lejojnë këtyre kafshëve të pavarura që të vijnë e të shkojnë sipas dëshirës. Disa shkallë japin liri për macet që banojnë në katet e sipërme të ndërtesave shumëfamiljare, ndërsa të tjerat duket se janë më të përshtatshme për të kënaqur dëshirën e një maceje për t’u ngjitur. Libri me foto, që është dygjuhësh në anglisht dhe gjermanisht, dhe përfshin diagrame dhe eksplorime të kuptimit më të gjerë kulturor të shkallëve. ‘Swiss Cat Ladders’ pritet të dalë për shtyp në shtator të vitit 2019.

