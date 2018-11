Një festival kulturor që përshkohet me shoqërim e miqësi

“Prodjoh Bosnom kroz gradove i ne nadjoh srcu mira’ (Kalova Bosnjën nëpër qytete dhe zemrës nuk i gjeta prehje” në këtë hapësirë të Ballkanit jugor do të mund të tingëllonte paksa më bukur, për shembull “Kalova Kosovën nëpër qytete, por zemra më mbeti në shehrin e Prizrenit”.

Me këto vargje për qytetin e vjetër të Kosovës, të doajenit të kulturës dhe artit boshnjak, drejtorit shumëvjeçar të shoqërisë kulturoro-artistike “Bihor” nga Petnjica, një nga komunat më të reja në republikën fqinje të Malit të Zi, Sinan Tiganj, u përshkrua “Festivali i Miqësisë Prizren 2018”, që u mbajt kohë më parë në organizimin e shoqërisë kulturore-artistike “Mladi Talenti” dhe profesorit Sadrija Bajra.

Atë ditë nëntori me diell, pjesa e vjetër e qytetit, Shadërvani i popullarizuar ishte shumë më i bukur se ditëve tjera meqë aty mbahej defileu i shumë shoqatave kulturor-artistike të cilët me veshjet e tyre kombëtare dhe me flamuj, me tingujt e tupanëve dhe zurleve, këngëve dhe valleve, krijuan një atmosferë për të mbajtur mend.

Në festival morën pjesë anëtarët e shumë shoqërive kulturoro-artistike nga Kosova dhe rajoni, nga komunitet të ndryshme: SHKA “Bihor nga Petnjica (Mali i Zi), SHKA “Qendra e të Rinjve” nga Prishtina, SHKA turke “Filizler”, si dhe SHKA-të boshnjake “Sarski Behar”, “Podgorski Biseri”, “Mladi Talenti” nga Prizreni, ndërkohë që boshnjakët e rajonit të Pejës, gjegjësisht nga Vitomirica janë përfaqësues nga anëtarët e ri të SHKA boshnjake “Djerdan”.

Pjesëmarrësit e festivalit u shprehën mirënjohës sidomos nga fakti se festivali me aktiviteti e tij mundësoi shoqërimin e të rinjve të komunitit boshnjak, shqiptar dhe turk.

“Për të gjithë ne që vijmë nga Mali i Zi, ky shoqërim përmes këngës dhe valles tradicionale boshnjake do të thotë shumë. Të themi se paksa ky bashkëpunim i jonë paksa ka ‘ngecur’ viteve të fundit, por sërish jemi aktivizuar në këtë plan dhe shoqërohemi si dikur, kur këso lloj manifestimesh kulturore-artistike kishte shumë më tepër,” deklaroi Sinan Tiganj, kryetar shumëvjeçar i SHKA “Bihor” nga Petnjica.

Edhe kjo qytezë e Malit të Zi, para do kohësh ishte nikoqir i një manifestimi të ngjashëm, “Smotra e folklorit” ku morën pjesë shoqëritë kulturoro-artisitke nga rajonet e Malit të Zi, ndërkohë që boshnjakët e Kosovës, gjegjësisht rajonit të Prizrenit, u përfaqësuan nga SHKA “Podgorski Biseri”, të cilët u pritet përzemërisht në koncert.

“Ky festival në fakt do të thotë një ‘urë miqësie’ mes boshnjakëve të rajonit, të cilën para 12 vitesh e inicioi profesori Sadrija Bajra. Manifestimi shihet si rast për të rinjtë nga të gjitha komunitetet që marrin pjesë në festival, të tregojnë se si ruhet e kultivohet tradita, kultura, arti, kënga dhe valet e boshnjakët në rajon,” ka theksuar Tiganj.

Edhe Edin Hajdarpasic, koreograf i SHKA boshnjake “Djerdan” nga Vitomirica, afër Pejës, i është falenderuar pra se gjithash profesorit Bajra por edhe organizatorëve të tjerë për mikpritjen dhe ftesën që të jenë pjesë e këtij rrëfimi tradicional kulturor-artistik.

Ai shprehu bindjen se festivalet e këtij lloji do të bëhen tradicionale.

Anesa Redzematovic, anëtare e SHKA “Djerdan”nga Vitomirica po ashtu ishte e entuziazmuar me pjesëmarrjen në Festivalin e Miqësisë Prizren 2018 dhe me mikpritjen në këtë qytet.

Ajo shprehet e ngazëlluar nga bukuria e Prizrenit dhe nga mundësia që t’i sheh monumentet kulturoro-hsitorike, në mesin e të cilave veçon urën e vjetër të gurit, Kalanë, Shadërvanin…

“Do të kisha dëshirë që të kemi më shpesh shoqërime të këtilla, meqë kështu ruhen këngët dhe valet si dhe tradita jonë”, thotë Redzematovic.

Pas defileut dy orësh në pjesën e vjetër të qytetit, që ngazëlleu qytetarët dhe turistët në Shadërvanin e Prizrenit, pjesëmarrësitit e festivalit dhanë një koncert, që do të mbahet në mend për një kohë, në sallën e madhe të kinemasë “Lumbardhi”.

Radio Omega – Amil Kasi