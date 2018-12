Një donacion ngjall entuziazmin për kavallin në Shterpcë

Në organizimin të shoqatës etnomuzikologe dhe korit kishtar nga Shterpca, në këtë komunë për të dytën herë me radhë është mbajtur punëtoria e ezekutimit në kavall. Duke i falenderuar donatorëve nga Australia, vijuesve u janë siguruar instrumentet e reja për ushtrim, e më i miri në mesin e tyre në vitet e ardhshme do të shpërblehet me kavallin autentik të drurit.

Edhe sivjet orët e ekzekutimit në kavall të rinjve nga Shterpca u ka mbajtur eksperti eminent muzikor, profesori në shkollën e muzikës “Mokranjac” në Beograd, Miloš Nikolić.

“Falë mbështetjes financiare të Ministisës së Kulturës së Republikës së Serbisë unë jam këtu sivjet me këta fëmijë. Jam i lumtur që punoj me ta, para se gjithash që e dojnë muzikën, e së dyti meqë kavalli u duket shumë interesant dhe joshës, edhe pse fare nuk është instrument i lehtë, sidomos jo në fillim. Këmbëngulim dhe mund të them se mbi një vit qëkur ishte këtu herën e fundit, në tetorin e kaluar, sot është një tregim tjetërfarë. Ka fëmijë që kanë filluar tek sivjet, e të githë ata që vitin e kaluar paten orë të kavallit me mua, qysh tash ndryshe e mbajnë kavallin. Vërehet një pozicion më natyral (i mbajtjes), buzët u janë mësuar, krejt ajo që është spefikum i vetë mësimit të ekzkutimit në kavall. Shpresoj se në të ardhmen do të vij më shpesh dhe se përparimi do të jetë edhe më i dukshëm,” ka thënë Nikolić.

Edhe pse kavalli është instrument mashkullor, është interesante që interesimi më i madh për pjesëmarrje në punëtori sivjet ishte në mesin e vajzave.

“Kultivoj dashuri të madhe ndaj muzikës sonë tradicionale dhe isha tejet e lumtur kur dëgjova se edhe ne mund t’ia fillonim me ekzekutimin e kavallit dhe ta kthenim kavallin aty ku edhe përket. Isha edhe vjet në punëtori dhe shumë më ka pëlqyer; mendoj se kam ambicje që edhe tutje të merrem me këtë”, thotë një nga vijueset e punëtorisë Dunja Ilić.

Anđela Dogandži, ndryshe vijuesja më e re e punëtorisë, ka filluar sivjet të ekzkutojë në kavalla dhe iu pëlqen shumë.

“Nuk është vështirë, e profesori është i mirë. Do të vij sërish”, thotë ajo.

Udhëqësja e korit kishtar “Car Dušan“, Aleksandra Spasić shprehë kënaqësi me mbajtjen e punëtorisë dhe me zgjerimin e aktiviteteve.

“Unë jam tejet e lumtur që kavallin po e kthejemë atu edhe ku e ka vendin. Në fakt këtu është djepi i ekzekutimit në kavall dhe këndimit me përcjellje të kavallit. Vitin e dytë me radhë, me ndihmën e dr. Miloš Nikolić-it, ne i mbajmë këto punëtori. Interesimi është i dukshëm, e shihen edhe rezultatet, që është edhe më mirë. Ndoshta është specifike se shumica janë vajza, por vet struktura e korit është e tillë -është kori i femrave. Unë jam e stërkënaqur se si po funksionon e tërë kjo dhe me rezultatet. Megjithëse po rritemi pa kurrfarë ndidhme dhe pa kurrfarë mjetesh po arrijmë që t’i imponohemi mjedisit dhe shoqërisë me punën dhe angazhimin tonë. Dhe, krahas aktivitetit tonë primar, të adhurimit të Zotit dhe këndimit të muzikës spiritual, ne merremi edhe me edukimin dhe zgjerojmë veprimtarinë tonë. Dhe, ky në njëfarë mënyre edhe ishte qëllimi ynë, që këtyre fëmijëve, që njëmend janë të talentuar, t’u ofrojmë këtë”, thekson Spasić.

Falë donatorëve nga Australia e largët, ky kor kishtar është pajisur me instrumente të reja, pianon dhe kavalliin, edhe po ashtu i është krijuar mundësia që punëtoritë e ekzekutimit të mbahen më shpesh.

“Do të vij më shpesh këtu në Shterpcë për të mbajtur punëtoritë e kavallit, duke i falenduar mirësisë së priftit tonë, atit Bosančić nga Australia e largët, nga qyteti Volongong afër Sidnejit, duke i falenderuar ansamblit të valleve të motrave serbe “Kosovska Devojka”, që në shtator të këtij viti kremtoi 50 vjetorin e ekzistimit, dhe ku isha mysafir special. Ekzekutova në atë koncert dhe disi spontanisht ndodhi që ai t’i njoftojë të pranishmit, kryesisht bashëkombasit tanë, se unë po mbaja punëtori të kavallit në Shterpcë dhe ata, shpejt-e-shpejt tubuan para dhe më thanë se këto ishin për nevojat e punëtorisë”, thotë Miloš Nikolić. ”Me ndihmën e dashmirëve nga Australia kemi arritur që më në fund të kemi një instrument adekuat për mbajtjen e ushtrimeve dhe në përgjithësi për përgatitjet e korit. Na kanë siguruar një kavall të jashtëzakonshëm që do të jetë fenomenale për ekzekutime koncertale dhe që fëmijët të kenë mundësi të ushtrojnë në një instrument të vërtetë dhe të tregojnë se çka kanë mësuar”, shton Aleksandra Spasić.

Shpresojmë se këta të rinj në të ardhmen do të nisen gjurmëve të artistëve të njohur nga komuna e Shterpcës që në saje të ekzekutimit në kavall janë bërë të njohur anëkend.

