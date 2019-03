Një burrë vodhi 122 milionë dollarë nga Facebook dhe Google

Javën e kaluar, Evaldas Rimasauskas nga Lituania pranoi fajin për mashtrim elektronik, vjedhje serioze të identitetit dhe akuzat për pastrim parash duke pranuar se kishte vjedhur 99 milionë dollarë nga Facebook dhe 23 milionë dollarë nga Google mes 2013 dhe 2015.

Zhvatja nga Rimasauskas ishte mjaft guximtare. Ai thjesht u dërgoi Google dhe Facebook fatura për gjëra që ata nuk blerë dhe që ai nuk kishte dërguar, të cilat kompanitë i paguan gjithsesi. Faturat shoqëroheshin nga “fatura, kontrata dhe letra të falsifikuara që dukeshin sikur ishin zbatuar dhe nënshkruar nga ekzekutivë dhe agjentë të kompanive dhe të cilat përmbanin vula të rreme me emrat e kompanive për t’iu dorëzuar bankave në mbështetje të vëllimit të madh të fondeve të cilat janë transmetuar me mashtrim nëpërmjet transferimit bankar”. Ai gjithashtu dërgoi imella të rreme që dukej se vinin nga ekzekutivët e korporatave.

Rimasauskas po shtirej sikur ishte prodhuesi gjigant tajvanez i harduerit, Quanta Computer Inc dhe kishte regjistruar një kompani në Letoni me të njëjtin emër.

Google tha se:

“Ne e kemi zbuluar këtë mashtrim dhe kemi njoftuar menjëherë autoritetet. Ne kemi rikuperuar fondet dhe jemi të kënaqur që kjo çështje është zgjidhur”.

Rimasauskas do të dënohet me 29 korrik. Ai do të përballet me deri 30 vjet burg.

