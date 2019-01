Nisin bisedat informative të ish pjesëtarëve të UÇK-së në Hagë

Ish komandanti i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), Rustem Mustafa – Remi para shkuarjes së djeshme në Hagë, ku gjatë ditës së sotme është dashur të intervistohej në Prokurorinë Speciale për krime lufte në Kosovë, deklaroi para gazetarëve se një ftesë e tillë ishte krejtësisht normale, meqë bazohet në akuzat në llogari të ish pjesëtarëve të UÇK-së, që janë paraqitur në raportin e setorit zviceran Dick Marty.

“Unë po shkoj në cilësinë e të intervistuarit, normalisht jam dëshmitar i dyshuar. Do të më mbrojë një avokat vendor. Unë do të shkoj t’i përgjigjem drejtësisë. Normalisht jam i pafajshëm”, është shprehur Mustafa.

Edhe pse më parë ishte parlajamëruar se edhe Sami Lushtaku, ish komandant për rajonin e Drenicës, do të intervistohej sot, avokati i tij Arianit Koci ka shpjeguar se kjo ishte shtyrë për 16 janar, meqë ai mbrohet nga të njëjtit avokatë si Mustasa. Për dallim nga Mustafa, Lushtaku deklaroi se nuk e di në çfarë cilësie i kishte dërguar kërkesën për intervistë Gjykata Speciale për krime luftës.

Supozohet se deri më tani së paku dhjetë ish pjesëtarë të UÇK-së kanë marrë ftesë për intervistë lidhur me aktivitetet e tyre gjatë luftës në Kosovë e deri më tani vetëm Remzi Shala ka deklaruar se nuk do t’i përgjigjej ftesës meqë nuk i beson “atij gjyqi”. Nga marrja e ftesës, Shalës i humbet çdo gjurmë, e avokati i tij pohon se nuk e di se ku aktualisht gjendet ai.

Dërgimi i ftesave të para nga Gjykata Speciale ka nxitur reagime të sërishme, si të organizatave të dala nga UÇK, ashtu edhe të përfaqësuesve të institucioneve.

Organizata e veteranëve të luftës, përmes një njoftimi për shtyp, ka përsëritur qëndrimin se Gjykata Speciale është diskuriminuese, meqë u gjykohet vetëm shqiptarëve, e jo edhe serbëve që kanë kryer krime në Kosovë.

“OVL UÇK, kundërshton marrjen në biseda informative të luftëtarëve të UÇK-së me status të padefinuar, nga ana e Prokurorisë Speciale,e cila ka për qëllim që nga këto biseda informative, të sigurojë prova e që pastaj të akuzojë luftëtarët e UÇK-së. Organizata e Veteranëve të UÇK-së ju bën thirrje të gjithë të ftuarve nga Gjykata Speciale, të mos pranojnë që të bashkëpunojnë me Prokurorinë Speciale, pra të mos japin deklarata pranë saj, e cila nuk ka prova, por përmes këtyre bisedave informative informative po synon që t’i nxjerr ato e për të dënuar luftëtarët e UÇK-së”, thuhet pos tjerash në njoftimin për shtyp të kësaj organizate.

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli ka deklaruar se Rustem Mustafa dhe Sami Lushtaku, si çdo luftëtar, në Hagë do të mbrojnë luftën e UÇK-së.

“Ka veç një të vërtetë për luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës: LUFTË E DREJTË NË QËLLIM DHE VEPRIME. Prandaj, nga sfida e Gjykatës Speciale do të dalim faqebardhë”, ka deklaruar Veseli.

Kryetari i Kosvës, Hashim Thaçi në profilin e tij në Facebook pos tjerash ka shkruar se beson në pafajësinë e dy ish-komandantëve të UÇK-së, Mustafës dhe Lushtakut.

“Si bashkëluftëtar i juaj dhe president i vendit, kam besim të plotë në vlerat sublime për të cilat kemi luftuar. Bashkërisht i fituam shumë beteja, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Bashkërisht me krenari do t’i fitojmë edhe sfidat e radhës…Në kohën e kanosjes ekzistenciale, ju, me guximin dhe dijen tuaj, të pamundurën e bëtë të mundur, ëndrrën realitet. Ju jeni heronjtë kombëtarë të luftës, prandaj të tillë do të mbeteni gjithmonë për institucionet dhe popullin e Kosovës”, ka shkruar pos tjerash Thaçi.

Dhe derisa një numër politikanësh dhe analistësh konsideron se Gjykata Speciale është krijuar për ta gjykuar UÇK-në, anëtarja e Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Melihate Tërmkolli në profilin e saj në Facebook, ka shkruar se askush nuk po e gjykon luftën e shqiptarëve për liri, as këtë UÇK, dhe se UÇK nuk ka nevojë të mbrohet.

“Për tri vite me radhë 2015-2018, në Kuvendin e Kosovës, shumë deputetë të ashtuquajtur ‘komandantë’ të UҪK-së, e tmerruan opinionin e Kosovës me akuzat më të rënda kundër njëri tjetrit, për krime, për pasurim e për çka jo. Atëherë, në Kuvend iu thashë se ‘po ia përgatitni njëri tjetrit dosjet për Gjykatën Speciale’. Apo nuk është kështu?!”, ka shkruar Tërmkolli.

Tomë Gashi, avokat i Sylejman Selimit, ish komandantit të UҪK-së, ka deklaruar për media se klienti i tij aktualisht gjendet për shërim në spitalin në Prishtinës. Doktori i Repartit të Otorinolaringologjisë, Hajdin Thaçi ka deklaruar se Selimi do të mbetet në shërim më së paku edhe dhjetë ditë.

“Ai ka ardhur me simptomat e marramendjes të shoqëruar, paqëndrueshmëri në lëvizje. Ka edhe vjellje. Këto simptoma nevojitet që të trajtohhen me terapi e jo intervenime kirurgjike”, ka treguar Hajdin Thaçi.

Në Gjykatën Speciale në Hagë, Selimi është dashur të paraqitej në javën e dytë të janarit. Ai aktualisht vuan dënimin në kohëzgjatje prej 7 vjetësh për krime të luftës në rastin e njohur si “Drenica 2”.

Ndryshe në buxhetin për vitin 2019 Qeveria e Kosovës ka paraparë shumën prej mbi 1 milion e gjysmë euro për avokatët që do t’i mbrojnë të dyshuarit në Gjykatën Speciale për krime të luftës, si dhe shpenzimet e anëtarëve të familjeve të tyre që do të udhëtojnë në vizitë të dyshuarve apo të akuzuarve eventual.

Ndërkohë që nuk dihet se sa do të marrin për shërbimet e tyre avokatët vendorë, mediat kosovare kanë raportuar se një nga mbrojtësist është Jeffrey Nice, prokuror në Tribunalin e Hagës për Krime Lufte në ish-Jugosllavi dhe në rastin e ish kryetarit të Serbisë, Slobodan Milošević. Ai, sipas njohurive të mediave kosovare, do të jetë pjesë e ekipit të mbrojtësve kosovarë. Deri më tani është bërë e ditur se Nice do të jetë një nga avokatët e Sami Lushtakut.

Shefi i Zyres për mbrojtjen e të akuzuarve potencial nga Gjykata Speciale, Driton Lajçi ka konfirmuar për televizonin T7 se avokati britanez Jeffrey Nice pret që mëditja e tij të jetë në lartësi 2,200 euro plus shpenzimet e udhëtimit.

“Buxhetin e kemi të ndarë po presim edhe të takohemi tash në Hagë me avokatin Nice. Por po presim edhe miratimin e buxhetit të Kosovës dhe gjithçka është në rregull”, ka thënë Lajçi.

Gjykata Speciale për krime lufte në Kosovë është themeluar pas publikimit të raportit të senatorit zivceran, Dick Marty në Këshillin e Europës, në të cilin ai pohon se nga viti 1998 deri më vitin, gjegjësisht gjatë dhe pas luftës në Kosovë, janë kryer krime lufte për të cilat përgjegjës janë krerët e UҪK-së.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj