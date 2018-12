Nga Kosova priten “hapa të guximshëm” për vazhdimin e dialogut 

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli edhe dje deklaroi se qëllimi i marrëveshjes gjithëpërfshirëse në dialogun e Brukselit, është njohja e pavarësisë së Kosovës nga Serbia.

“Kemi një fillim shumë të mirë, kemi nxjerr një rezolutë dhe kemi delegacionin shtetëror për dialogun me Serbinë. Me një fjalë kemi ndalur agresionin e Serbisë që të paraqitet e moderuar, Kosova është e gatshme që të merr përgjegjësitë e veta për dialogun”, ka thënë Veseli në një intervistë për Telegrafin.

Veseli ka drejtuar një varg kritikash në llogari të dy partive më të mëdha opozitare – Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) dhe Lëvizjes Vetëvendosje, që refuzojnë të kyçen drejtpërdrejtë në ekipin negocator të Qevrisë.

“Është për dhembshuri sjellja e opozitës. Po flas për LDK-në dhe VV-në, një mëri dhe një inat e cila është e paarsyeshme. Si mendoni të ecë Kosova me mentalitet bllokues, me mentalitet inatçor, frikacakut me mentalitet qyqar? Kjo sjellje është e papërgjegjshme, nuk ka të drejtë as pozita e as opozita me u thirr në emër të qytetarëve dhe të bllokojë proceset”, u shpreh Veseli.

Veseli po ashtu tha se ishte mbatjur një takim i shkëlqyeshëm me ambasadorët e vendeve të QUINT-it, të cilët e kanë përkrahur procesin e dialogut.

E përditshmja Koha Ditore,duke u referuar burimeve të saj, megjithatë pohon se në takimin e djeshëm me ambsadorët e QUINT-it ka dominuar çështja e vënies së taksës 100 për qind në importin e produkteve nga Serbia, gjegjësisht kërkesa kryesore e diplomatëve ishte që Kosova dhe Serbia të merren vesh për një “armëpushim” me qëllim që të jepet mundësia për arritjen e një marrëveshjeje në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm. Si shkruan kjo e përditshme, nga pala kosovare është kërkuar suspendimi i taksave më së voni deri në muajin prill, e nga Serbia kërkohet që ta ndërprejë fushatën për tërheqjen e njohjeve të Kosovës.

Deri më tash askush nga pjesëmarrësit e takimit nuk e ka komentuar këtë kërkesë të diplomatëve ndërkombëtarë, e kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj deri më tash ka qenë shumë i qartë në synimin që të mos e tërheq vendimin mbi taksat në produktet nga Serbia, përderisa Serbia të mos e njohë Kosovën.

Në ndërkohë, në debatin publik rreth refuzimit të dy partive opozitare që të kyçen në ekipin qeveritar për dialog me Serbinë, dhe qëndrimit të kryetarit të Kosovës, Hashim Thaçi i cili nuk e përjashton “definimin e kufijve” me Serbinë, është përfshirë edhe kryetari i Këshillit kombëtar të Nismës Socialdemokrate, Jakup Krasniqi.

“Është për t’i kuptuar disi reagimet e kushtëzimet që zyrtarët më të lartë serbë në Beograd, të cilët vazhdimin e dialogut e lidhin me taksën 100%, por si t’i kuptojmë përfaqësuesit e një partie politike ‘shtet-formuese’ (LDK-së) dhe kryetarit të vendit që janë në një vijë politike me Vuçiqin e Bërnabiqin?!”, thotë Krasniqi përmes një komunikate për media.

Ndaj këtyre kritikave ka reaguar LDK e cila konsideron se Jakup Krasniqi e ka “humbur udhën” meqë kjo parti është e qëndrimit se dialogu duhet të ndërpritet për shkak të kampanjës së ndytë të Serbisë në raport me Kosovën, se dialogun duhet ta udhëheq Qeveria e cila është e përfaqësuar me shumicën e merituar në Kuvednin e Kosovës, e jo Qeveria e pakicës.

“Pra, LDK po insiston për legjitimitet para dialogut”, thuhet në reagimin e kësaj partie opozitare, e cila shton se ky sulm ndaj KDK-së është i pabazuar, gjegjësisht me qëllim që të fshihet “vendimi i gabueshëm” mbi pjesëmarrjen e Nismës Socialdemokratike në ekipin negociator të Kosovës për dialog me Serbinë. “Sa i përket Presidentit Thaçi, ai ka qenë kryetar shumëvjeçar i z. Krasniqi dhe i z. Limaj. Edhe tani po i shkojnë pas në dialog. Nuk po i shkon LDK-ja, as me taksë, e as pa taksë”, përfundon reagimi i LDK’së.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka deklaruar se delegacioni shtetëror është angazhuar nga fillimi që dialogu të jetë përmbajtsor, transparent dhe në interes të të gjithë qytetarëve, dhe ka shtuar se është i domosdoshëm uniteti i spektrit politik në këtë proces.

“Kosova ka nevojë për unitet dhe unifikim të qëndrimeve të krejt spektrit politik në vend, me qëllim të arritjes së një marrëveshjeje që është në përputhje të plotë me vullnetin politik të popullit të Kosovës, të shprehur më 17 shkurt 2008 nga Parlamenti i Republikës së Kosovë”, ka thënë Haradinaj.

Në një konferencë për shtyp, rreth ekipit negociator foli edhe kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili rikujtoi se ky ekip që udhëhiqet nga Fatmir Limaj nga Nisma Socialdemokratike dhe Shpend Ahmeti nga Partia Socialdemokratike e Kosovës, do të udhëtojë më 8 janar në Bruksel.

“Ekipi negociator është pajtu me propozimin tim në Bruksel që më 8 janar ata të jenë në Bruksel, unë në skijim në Brezovicë”, u deklarua ai.

Ndryshe, e përditshmja beogradase “Novosti” shkruan se më 17 janar Beogradin do ta vizitojë presidenti rus Vladimir Putin dhe se një prej temave të bisedës me zyrtarët serbë do të jetë edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë dhe shqyrtimin i mundësisë së gjetjes së një zgjidhjeje kompromisi.

Beograd zyrtar, ndërkaq konsideron se pos SHBA-ve, për çka insiston Prishtina, në dialog do të duhej të përfshiheshin edhe Rusia e Kina, me arsyetimin se këto vende do të ishin garant të implementimit të cilësdo marrëveshje eventuale.

E si shkruan e përditshmja beogradase “Danas”, nuk përjashtohet mundësia që zëvendës ndihmës-sekretari amerikan, Mattew Palmer të përfshihet në fazën përfundimtare të dialogut në Bruksel. Kjo gazetë thekson se ende nuk ka ndonjë qëndrimi zyrtar rreth asaj se kush do të jetë ky personalitet, por shtohet se Palmer është i pranishëm në Ballkanin Perëndirmor së paku dy decenie dhe se është njohës i mirë i rrethanave dhe ka përvojë.

Deri më tash nuk dihet se kur realisht do të mund të vazhdonte dialogu mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, sidomos meqë Beogradi zyrtar porosit se ai mund të vazhdojë kur të tërhiqet vendimi mbi taksat prej 100 për qind në produktet serbe. Mbetet të shihet nëse ekipi negociator i Kosovës, i cili më 8 janar udhëton për në Bruksel, do të mbetet pranë qëndrimit se taksat nuk duhet hequr apo, megjithatë, do ta tërheq atë vendim dhe t’ia “çbllokojë rrugën dialogut”, si kërkuan në takimin e djeshëm ambasadorët e vendeve të QUINT-it.

Ndryshe, ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Kossnet, në një editorial për numrin festiv të së përditshmes “Kosova Sot”, ka theksuar se nëse raportet mes Kosovës dhe Serbisë nuk përmirësohen mund të bëhet edhe më keq.

“Asnjëri vend nuk do të përfitojë nga vazhdimi i obstruksionizmit dhe vonesave. Më inkurajoi vendimi i kohëve të fundit i prijësve të Kosovës për të krijuar një delegacion shtetëror për të siguruar që qëndrimi negociator i Kosovës pasqyron një konsensus të gjerë se si të ecet përpara dhe i nxis ata që nuk i janë bashkuar procesit që ta rishqyrtojnë vendimin e tyre”, shkruan ambassador amerikan.

Kossnet, mes tjerash, ka shprehur shpresën se krerët kosovar edhe tutje do të ndërmarrin hapa të guximshëm, sikur është heqja e taksave në produktet nga vendet fiqnje, në mënyrë që t’i jepet mundësi dialogut.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj