NEWBORN ndriçohet në ngjyrë portokalli kundër dhunës ndaj grave

NEWBORN në Prishtinë u ndriçua me ngjyrë portokali, ndërsa shkronjat N dhe O u mbuluan me magnete që përmbajnë fakte për dhunën në baza gjinore, duke iu bashkuar thirrjes për të ardhme pa dhunë (NO violence). Ky aktivitet, i organizuar nga Zyra e UN Women në Kosovë synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi dhunën ndaj grave dhe vajzave dhe është pjesë e fushatës globale 16 Ditë të aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore.

Çdo vit, nga 25 nëntori, Dita Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave, deri më 10 dhjetor, Dita e të Drejtave të Njeriut, 16 Ditët e Aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore, është një kohë për të nxitur veprime për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave rreth botës. Kosova është gjithashtu pjesë e fushatës vjetore globale përmes zyrës së UN Women, Grupit për Siguri dhe Barazi Gjinore dhe organizatave të angazhuara për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe barazinë gjinore

Si pjesë e kësaj fushate, qytetet në të gjithë botën ndriçojnë vendet dhe ndërtesat e tyre në ngjyrë portokalli, për të sjellë ndërgjegjësimin dhe vëmendjen në temën e dhunës kundër grave dhe vajzave në shkallë globale. Ngjyra portokalli simbolizon një të ardhme të ndritur, pa dhunë, për gratë dhe vajzat.

Sot, NEWBORN u ndezë në portokalli, ndërsa qytetarët u ndalën për të marrë magnete me mesazhe që dënonjnë dhunën kundër grave. Duke marrë një pjesë të fushatës në shtëpi, qytetarët po ndihmojnë përhapjen mesazhit kundër dhunës dhe tregojnë përkushtimin e tyre në parandalimin e dhunës kundër grave dhe vajzave. Përveç kësaj, ky aktivitet e vendos Prishtinën në hartën e botës si një qytet që ngrihet kunder dhunës ndaj grave dhe vajzave.

Përderisa ndërtesat historike në të gjithë botën vazhdojnë të shkëlqejnë në ngjyrë portokalli si simbol i shpresës për një të ardhme pa dhunë ndaj grave dhe vajzave, nga sot kësaj thirrje i bashkohet edhe NEWBORN-i.

Kjo ngjarje është vetëm një nga rreth 100 aktivitete që do të organizohen në tërë Kosovën si pjesë e fushatës 16 Ditë të aktivizmit. Tema e sivjetme #MëDëgjodheMua synon të sjellë në vëmendje zërat e grave dhe vajzave që kanë mbijetuar dhunën, atyre që po mbrojnë të drejtat e grave çdo ditë dhe atyre që po ndërmarrin veprime për t’i dhënë fund dhunës.