Netflix u kërkon fansave të mos fiksohen pas Ted Bundy

Netflix është detyruar t’ua përkujtojë shikuesve se vrasësi serik Ted Bundy nuk është personi i duhur për tu simpatizuar, pasi që vërejti një numër të madh të postimeve në Twitter në lidhje me hijeshinë e supozuar.

Kanali televiziv liroi një dokuseri katër pjesësh, Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes, 30 vite pasi Ted Bundy u ekzekutua për vrasje, dhunim dhe copëtim të të paktën 30 grave në vitet e 70-ta.

Një film i bazuar në jetën e tij me aktor Zac Efron, i titulluar Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, ka dalë gjithashtu.

Si në film ashtu edhe në dokuseri, Bundy portretizohet si i edukuar, magjepsës dhe i pashëm- tipare që besohen se i kanë mundësuar atij t’i shpëtojë krimeve të tij për aq shumë kohë. Sidoqoftë, në media sociale ka pasur një numër të madh të postimeve në lidhje me pamjen e tij të jashtme, në veçanti njerëz të cilët e shihnim atë si shumë atraktiv.

“Kam parë shumë postime në lidhje me bukurinë e supozuar të Ted Bundy dhe do të dëshiroja që t’jua përkujtoja se ka MIJËRA burra të bukur në botë që mund të jenë në shërbimin tuaj- shumica prej të cilëve nuk janë vrasës serik të dënuar”, u përgjigj Netflix US në Twitter. Kjo është hera e dytë që Netflix ka pranuar një problem me simpatinë e fansave në media sociale.