Netflix rrit çmimet për 58 milionë abonues amerikanë

Netflix do të rrit çmimet për 13 deri në 18 përqind, rritja më e madhe që kur kompania langoi shërbimin e transmetimit 12 vite më parë.

Plani i saj më popullor do të shohë rritjen më të madhe, në 13 dollarë në muaj nga 11 dollarë sa ishte më parë. Ky opsion ofron transmetim high-definition në dy pajisje të ndryshme të lidhura në internet njëkohësisht. Edhe me çmim më të lartë, ky plan është akoma pak dollarë më i lirë se HBO, shërbimi i cili kushton 15 dollarë në muaj.

Mjetet shtesë do të ndihmojnë të paguajnë për investimet e mëdha të Netflix në shfaqjet dhe filmat origjinal dhe të financojnë borxhin e rëndë që ka marrë për të shmangur rivalët si Amazon, Disney dhe AT & T.

Ndërsa abonentët mund të vajtojnë një faturë më të madhe mujore, Wall Street brohoriti, duke dërguar aksionet e Netflix deri në 6.5 përqind të martën.

Kjo shënon herën e katërt që Netflix ka ngritur çmimet e veta amerikane; Rritja e fundit erdhi në fund të vitit 2017. Por kjo është hera e parë që çmimet më të larta do të godasin të gjithë 58 milionë abonentë të SHBA..

Më parë, Netflix kishte vazhduar të ofronte një plan themelor prej $ 8 muaj duke rritur normat në plane më të gjera me cilësi më të mirë video dhe mundësi për të parë në të njëjtën kohë në pajisje të ndryshme.

Këtë herë, çmimi për planin më të lirë është duke shkuar deri në 9 dollarë në muaj. Një plan premium që ofron definicion ultra të lartë do të kalojë në 16 dollarë në muaj nga 14 dollarë.

Çmimet e reja do të ndikojnë menjëherë në të gjithë abonentët e rinj dhe pastaj do të hapen për klientët ekzistues gjatë tre muajve të ardhshëm. Konsumatorët në rreth 40 vende të Amerikës Latine, ku faturat e Netflix në monedhën amerikane do të ndikohen, me përjashtim të tregjeve kyçe ndërkombëtare si Meksika dhe Brazili.

Netflix kishte gati 79 milionë abonentë jashtë SHBA-së deri në shtator.