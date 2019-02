Netflix prezenton trailerin e parë për ‘The Highwaymen’

Netflix ka zbuluar trailerin e parë zyrtar për ‘The Highwaymen’ një thriller i ri për policë & grabitës i bazuar në një ngjarje të vërtetë. Dy ish policë, të luajtur nga Kevin Costner dhe Woody Harrelson, kthehen nga pensionimi për të kapur famëkeqët Bonnie & Clyde, të cilët e terrorizuan Amerikën në vitet e 1930-ta. I krijuar nga filmbërësi i cili ka bërë The Rookie, The Alamo, The Blind Side dhe Saving Mr. Banks, Netflix po i jep The Highwaymen një dalje teatrale prej dy javësh, para se të dalë në kanalin e transmetimit online. Kasti i aktorëve përfshinë Kathy Bates, Kim Dickens, John Carroll Lynch, W. Earl Brown, Thomas Mann, David Furr, Jesse C. Boyd dhe Jane McNeill.

I drejtuar nga regjisori John Hancock (The Blindside), The Highwaymen ndjek historinë e vërtetë të detektivëve legjendarë të cilët e mposhtën Bonnie dhe Clyde. Kur e gjithë forca e FBI dhe teknologjia e fundit e forenzikës nuk ishin të mjaftuseshëm për të kapur kriminelët më famëkeq të kombit, dy ish detektivë të Teksasit (Costner dhe Harrelson) duhet të bazohen në instiktet e tyre dhe metodat e vjetra për të kryer punë.

Netflix do ta prezentojë filmin në teatro të zgjedhur duke filluar nga 15 marsi, ndërsa transmetimi në kanal do të fillojë nga 29 mars.