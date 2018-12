Netflix paralajmëron doku-seri për vrasësin serik Ted Bundy

Netflix mund të jetë i mirë për shumë gjëra, por nëse ka diçka për të cilën ai veçanërisht i i jashtëzakonshëm, ato janë seritë e zhanrit krim të bazuara në ngjarje të vërtetë.

Tani kanali transmetues i shton koleksionit të tij me dokumentarë që kanë tematikë vrasjen si Making a Murderer, The Staircase dhe Evil Genius, një shfaqje të re për një nga vrasësit serik më famëkeq në botë: Ted Bundy.

Duke premtuar katër episoda në total, ‘Conversations with a Killer:Ted Bundy’ do të shfaqë intervista me Ted Bundy të padëgjuara më herët, pak para dënimit të tij me vdekje.

Bundy, emri i vërtetë i të cili është Theodore Robert Bundy, është rrëfyer për 30 vrasje, por detektivët frikësoheshin se numri mund të jetë më i madh- pasi që ai kishte dhunuar dhe vrarë shumë gra gjatë viteve 1970. Bazuar në pëmbledhjen e serialit në Netflix, seriali është një ‘portret kinematik i ndërtuar nga deklaratat e bëra nga Td Bundy’, të cilat do na japin ‘një shikim unik brenda mendjes së vrasësit serik famëkeq’.

Dekuseritë që do të lansohen me 24 janar, do të përqëndrohen në vrasjet që ai ka kryer, si dhe mënyrën karizmatike si ai i ka joshur gratë.

Filmi drejtohet nga Joe Berlinger, fitues i çmimit Emmy dhe i nominuar për Academy Award, ndërsa rolin e Bundy do ta luaj Zac Efron.