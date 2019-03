Netflix do të publikojë një vazhdim të “Baby-Sitters Club”

Netflix ka paralajmëruar të enjten se ka porositur një rifillim 10 episodësh të serisë televizive të bazuar në librin e dashur për fëmijë nga Ann M. Martin.

“Temat e ‘The Baby-Sitters Club’ vazhdojnë të jehojnë edhe pas 30 viteve pasi seria e bazuar në libër ishte publikuar dhe kurrë nuk ka pasur kohë më të përshtatshme për të treguar histori aspiruese rreth fuqizimit të grave të reja sipërmarrëse”, tha në një deklaratë Melissa Cobb, zëvendës drejtoresha e Fëmijë & Familja në Netflix.

E publikuar së pari në vitin 1986, librat që ndiqnin aventurat e një grupi të shoqeve në qytetin fiktiv Conneticut u bë një sensacion global.

HBO së pari e adaptoi serinë për një shfaqje një sezonëshe në vitin 1990, përderisa një film u bë në vitin 1995 me aktorë Rachael Leigh Cook (She’s All That) dhe Larisa Oleynik (The Secret World of Alex Mack).

Martin, autorja origjinale do të shërbejë si producente e serisë.

“Jam e mahnitur se pas kaq shumë viteve ka kaq shumë fansa pasionantë të ‘The Baby- Sitters Club’ dhe ndihem e nderuar të vazhdoj të dëgjoj nga lexuesit- tani të rritur, të cilët janë bërë shkrimtarë, redaktorë, mësues, filmbërës- të cilët thonë se shohin një refleksion të vetes tek karakteret e Kristy dhe shoqet e sa”, tha Martin në deklaratë. “Kështu që jam shumë e emocionuar rreth serisë së ardhshme të Netflix e cila shpresoj se do të inspirojë një gjeneratë të re të lexuesve dhe liderëve kudo në botë”.