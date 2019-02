Netflix anulon ‘Jessica Jones’ dhe ‘The Punisher’

‘Jessica Jones’ dhe ‘The Punisher’ janë anuluar nga Netflix duke sjellur fundin e pesë serive të Marvel dhe Netflix.

“The Punisher nga Marvel nuk do të kthehet në sezonine tretë në Netflix”, tha zëdhënësi i Netflix. “Përveç kësaj duke rishikuar programin tonë Marvel, ne kemi vendosur se sozoni i tretë i cili pritet të dalë do të jetë gjithashtu sezoni i fundit për Jessica Jones të Marvel. Ne jemi falenderues ndaj Marvel për pesë vite të partneritetit të frytshëm dhe i falenderojmë fansat e flaktë të cilët kanë ndjekur këto seri që nga fillimi”.

Të dy serialet do të mbesin në Netflix për abonues, edhe kur Disney fillon të lëvizë seritë dhe filmat e tij origjinal në kanalin e tij televiziv, Disney+, i cili do të lansohet këtë vjeshtë. Për shkak se Jessica Jones, Iron Fist, The Defenders, Daredevil, Luke Cage dhe The Punisher janë gjithashtu në bashkë-pronësi të Netflix, ato nuk do të largohen.

Anulimi i Jessica Jones dhe The Punisher nuk do të jetë befasi për ata që kanë qenë në rrjedha me statusin e serive tjera të Marvel në Netflix. Daredevil ishte anuluar në nëntor të vitit 2018 pas tre sezonash, Iron Fist ishte anuluar në tetor të vitit 2018 pas dy sezonash, Luke Cage gjithashtu ishte anuluar tetorin e kaluar pas dy sezonash dhe The Defenders u trasmetua për vetëm një sezon.

Drejtuesi i Marvel, Jeph Loeb, shkroi një letër drejtuar fansave lidhur me statusin e serive, duke lënë të nënkuptojë se seritë do të vazhdonin.

“Partneri ynë i rrjetit mund të ketë vendosur se ata nuk dëshirojnë të vazhdojnë t’i tregojnë historitë e këtyre personazheve të mëdha… por ju e njihni Marvel më shumë se kaq”, shkroi Loeb. “ Siç kishte thënë njëherë babai i Mathew Murdock, “shkalla e një personi nuk matet në atë se si rrëzohet, por si ngritet në këmbë”.