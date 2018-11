Në vorbullën e kushtëzimeve rreth vazhdimit të dialogut

Deklaratat e kryenegociatorëve, kryetarit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe kryetarit të Serbisë, Aleksandar Vućić, pas raundit të ri të dialogut në Bruksel, nuk japin shpresë se së shpejti do të mund të arrihej ndonjë marrëveshje për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë.

Kryetari serb Vućić e ka kushtëzuar vazhdimin e dialogut me tërheqjen e vendimit për rritjen 10 për qind të taksës për importin e produkteve nga Serbia në Kosovë, e kryetari i Kosovës, Thaçi këtë kusht të Serbisë e ka komentuar me nevojën e vazhdimit të dialogut.

“Beogradi nuk ka nevojë t’i frikësohet në asnjë rrethanë. Kosova do të jetë e përgjegjshme edhe në dialog por edhe në veprimet e saja kështu që nëse Beogradi do ta ketë lehtë me palën kosovare ka gabuar kështu që argumentet tona nuk janë ato që duhet ta lëkundin dialogun. Argumentet janë në favor të dialogut”, deklaroi Thaçi.

Nga ana tjetër, Thaçi nuk ka komentuar as deklaratën e kryeministrit, Ramush Haradinaj i cili ka sygjeruar se do të ishte mirë që Thaçi të analizonte mirë vetë nëse duhet shkuar në këto takime me Serbinë.

“…do të ishte shumë keq nëse njërës palë në dialog, këtë rast Kosovës dhe Thaçit i thuhet hajde në dialog, por qytetarët e tu nuk do të marrin liberalizimin,” ka deklaruar Haradinaj duke shtuar se nuk përjashtohet rritja e taksave në importin e produkteve serbe, nëse Serbia nuk e ndryshon qasjen ndaj Kosovës.

Megjithatë, duket se nuk ka qenë vetëm rritja e taksës në importin e mallit nga Serbia temë e diskutimit të ashpër dhe kushtëzimeve për vazhdimin e dialogut, por edhe mundësia që Serbia ta humb “të drejtën e transferimit të energjisë elektrike” madje edhe të asaj që prodhon e eksporton Kosova. Në këtë kontekst Vućić ka kritikuar autoritetet kosovare që nuk e kanë realizuar marrëveshjen e arritur në Bruksel rreth formimit të Asociacionit të komunave serbe.

“Ata tash duan të na e marrin të drejtën e transferimit të rrymës, ta humbasim një largpërçues drejt Maqedonisë, dy drejt Shqipërisë, tre drejt Malit të Zi,” deklaroi Vućić dhe shtoi se janë të vogla gjasat që ky argument i Serbisë të merret parasysh. “Evropianët tentojnë të na përjashtojnë kundërligjshëm nga atje (veriu i Kosovës), e nesër apo të hënën do të merret ky vendim. Deri më tani, pa të drejtë, kundër nesh janë deklaruar Gjermania, Franca, Italia, Zvicra, Belgjika, Luksemburgu, Holanda dhe natyrisht Kroacia. Për ne janë deklaruar Sllovakia, Spanja, Bosnjë-Hercegovina”, tha ai.

Vućić po ashtu ka pohuar se në propozimin e Marrëveshjes për energjetikë me Prishtinën qëndron se Asociacioni i komunave serbe, pasi të jetë formuar, do të krijonte dy kompani të përziera, që do të ndërmjetësonin deri te Sistemi Operator i Transmisionit dhe Tregut të Kosovës (KOSTT).

Ai madje ka paralajmëruar vënien e masave të përkohshme në afat prej 14 ditësh dhe ka porositur se nëse sillet vendimi që nuk është në interes të Serbisë, ata nuk do ta zbatojnë.

Nga fundi i tetorit të sivjetëm, në konferencën “Sfidat dhe mundësitë e investimit në sektorin energjetik”, shefi ekzekutiv i KOSTT-it, Ilir Shala shprehu brengën lidhur me blokadën nga ana e Serbisë të implementimit të Marrëveshjes për kyçjen e kësaj kompanie në Rrjetin Evropian të Operatorëve të Sistemit të Transmisionit (ENTSO), duke theksuar se kjo për rrjedhojë ka ngecjen e zhvillimit të tregut të energjisë elektrike dhe mospërmbushjen e obligimeve ndaj proceseve dhe obligimeve rajonale që dalin nga Traktati i bashkësisë energjetike për Evropën juglindore.

Siç deklaroi Vućić, qytetarët që jetojnë në veri të Kosovës, me rrymë furnizohen 25 për qind nga hidrocentrali Ujman, 25 për qind nga Elektroekonomia e Serbisë ndërsa 25 për qind nga Novi Pazari.

Ndryshe, Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS) nuk funksionon në veri të Kosovës, meqë nuk ka marrëveshje të nënshkruar me kompaninë e re për furnizim nga Serbia, e cila edhe tutje nuk është a regjistruar dhe e licencuar.

“Përveç kësaj, konsumi i energjisë nga qytetarët në veri vazhdon të jetë i papaguar, i cili krijon humbje në KEDS dhe KESCO, të cilat janë duke u kompensuar duke i ngarkuar qytetarët e pjesëve të tjera të vendit,” thuhet në raportin e Edita Tahirit.

Pas insistimit ligjor të Avokatit të Popullit, Hilmi Jashari, KESCO është detyruar t’i ulë faturat e rrymës për qytetarët e Kosovës të cilët me vite ia kanë mbuluar humbjen e kësaj kompanie, duke mos ditur që në fakt e kanë paguar energjinë e shpenzuar të qytetarëve në veri të Kosovës.

Siç duket në tryezën e djeshme në Bruksel nuk është hapur çështja e “korrigjimit të kufijve” për çka angazhohet kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi, por se ai ka përsëritur se dialogu nuk ka alternativë dhe se pret arritjen e një marrëveshjeje “të balancuar” me Serbinë që nënkupton njohjen reciproke, anëtarësimin e Kosovës në OKB dhe ndryshimin e Rezolutës 1244 të OKB-së.

Nga ana tjetër, në pyetjen se çfarë kërkon Serbia nga dialogu, Vučić është përgjigjur se këtë e dijnë të gjithë ata me të cilët po negociohet dhe që janë të përfshirë në dialog.

Analistët nga Kosova edhe nga Serbia insistojnë se dialogu në Bruksel nuk është transparent dhe se opinioni publik nuk është i informuar saktësisht për temat rreth të cilave po bisedohet.

Rreth detajeve të bisedimeve nuk flet as ndërmjetësja në këtë dialog, Federica Mogherini. Megjithatë, përmes një njoftimi për shtyp, pas raundit të djeshëm të dialogut, ajo bëri thirrje që të “shpejtohet angazhimi i Kosovës dhe Serbisë në dialog, duke pasur parasysh lidhjen e drejtpërdrejtë mes dialogut me normalizimin dhe raportet mes dy vendeve dhe me aspiratat e tyre drejt BE-së”.

KosovaLive – Violeta Oroshi Berishaj