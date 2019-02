Në kërkim të zgjidhjes “kreative” për vazhdimin e dialogut

Kryetari i Kosovës, Hashim Thaçi ka deklaruar për “Zërin e Amerikës” se duhet të gjendet një zgjidhje kreative në mënyrë që të vazhdojë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, në Bruksel, duke rikujtuar se autoritetet kosovare, kanë vënë taksën 100 për qind në produktet nga Serbia, e nga ana tjetër, Serbia kërkon që taksa të pezullohet për të vazhduar dialogun. Ai po ashtu ka theksuar se nga ekzekutivi i Kosovës pret maturi, veprime të interesit gjithëpërfshirës, të interesit lokal, por edhe të interesit të investimeve strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, NATO-s.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj edhe gjatë ditë së djeshme ka deklaruar se vendimi mbi taksën në importin e produkteve nga Serbia do të mbetet në fuqi, e ministri për Infrastrukturë, Pal Lekaj ka thënë se është e papranueshme që dialogu të kushtëzohet me pezullimin e taksës.

“Ne kemi qenë konstruktiv edhe pse Serbia nuk ka implementuar asnjë marrëveshje. Kemi qenë në dialog përkundër shkeljeve të marrëveshjes. Nuk do ta pezullojmë dhe jemi të vendosur që nëse duhet të shkohet edhe në zgjedhje, por taksa do të mbetet. Qeveria e Haradinajt nuk ndryshon mendimin”, ka thënë Lekaj në emisionin “Interaktiv” të KTV-së.

Edhe pse kryeministri deri dje kishte mbështetjen e gjerë të partnerëve në koalicionin qeveriës rreth vendimitmbi taksën në produktet nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina (BeH), si duket se ka ardhur te një rirenditje. Së pari, kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli ka propozuar që taksa të suspendohet për 120 ditë, dhe se në këtë periudhë Serbia duhet t’i plotësojë të gjitha marrëveshjet të arritura në Bruksel, meqë në të kundërtën sërish do të vendosen. Këtë ide dje e ka mbështetur edhe lideri i Nismës Socialdemokrate dhe njëri prej krerëve të ekipit qeveritar për dialog me Serbinë, Shpend Ahmeti, i cili ka deklaruar se duhet dhënë shansin dialogut.

Në pozicione të njëjta ka mbetur edhe kreu i ekipit për dialog me Serbinë, Fatmir Limaj i cili konsideron se vendimi për taksat duhet të mbetet në fuqi. Ai ka deklaruar për televizonin T7 se në bisedat në të cilat ka marrë pjesë, përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara (SHBA) nuk kanë kërkuar drejtpërdrejt pezullimin e taksavave në produktet nga Serbia dhe BeH.

“Ne jemi të vetëdijshëm për çdo gjë që mund të ndodh. Taksa ka pasur efektin e saj. Edhe nëse hiqet taksa unë jam i bindur që Serbia më kurrë nuk do ta trajtojë Kosovën siç a ka trajtuar më herët. Mallrat e Serbisë nuk do të zënë vend më siç kanë qenë me herët. Tash taksa nuk duhet të hiqet. Mund të krijohen reciprocitete mes dy shteteve. Çdo gjë që nuk e pranon Serbia të Kosovës edhe ne nuk do ta pranojmë atë. Kjo aplikohet edhe në shtete të tjera të botës. Siç sillesh ti me mua unë sillem me ty”, ka deklaruar Limaj.