Sipas një studimi të ri, ndotja e ajrit shkakton ulje “gjigante” të inteligjencës duke vënë në dukje se dëmi i ajrit toksik në shoqëri është më i thellë sesa ndikimi tashmë i ditur në shëndetin fizik.

Studimi u bë në Kinë mirëpo mund të aplikohet për tërë botën duke qenë se 95% e popullatës globale thithin ajër të rrezikshëm. U zbulua se niveli i lartë i ndotjes çonte në rënie të dukshme të pikëve në test të gjuhës dhe aritmetikës, një ndikim ky mesatarisht i barabartë me humbjen e një viti në edukimin e një personi.

Dëmi në inteligjencë ishte më i rëndë për ata persona mbi 64 vjeç, ku kishte pasoja serioze, tha Xi Chen, anëtar i ekipit hulumtues.

Ndotja e ajrit shkakton rreth shtatë milionë vdekje të parakohshme në vit mirëpo dëmi në aftësitë mendore të njerëzve është më pak i njohur. Një studim i kohëve të fundit ka zbuluar se ajri toksik është i lidhur me “vdekshmëri shumë të lartë” te njerëzit me çrregullime mendore ndërsa studime të mëhershme tregojnë se ajri toksik është lidhur me rritjen e sëmundjeve mendore te fëmijët. Një analizë tjetër zbuloi se ata që jetonin afër rrugëve me shumë trafik kishin rrezik më të lartë të çmendurisë.

Më tej u zbulua se sa më shumë që njerëzit ishin të ekspozuar ndaj ajrit të ndotur, aq më i madh ishte dëmi ndaj inteligjencës, ku aftësia gjuhësore dëmtohet më shumë se ajo matematikore dhe burrat dëmtohen më shumë se gratë.

Derrick Ho, nga Universiteti Politeknik i Hong Kong tha se ndikimi i ndotjes së ajrit në njohuri ishte i rëndësishëm dhe se “ndotja e madhe e ajrit ka mundësi të jetë e lidhur me stresin oksidativ, neuroinflamacionin dhe degjenerimin e nervave te njerëzit”.

Chen tha se edhe ndikimi i përkohshëm i ndotjes së ajrit në inteligjencës mund të ketë pasoja të rëndësishme, për shembull për studentët që kanë provime të rëndësishme gjatë ditëve me ndotje.

Aarash Saleh, pjesë e kampanjës së “Mjekëve Kundër Dizelit” tha se “Ky studim shton edhe më tepër prova shqetësuese duke treguar se ekspozimi ndaj ndotjes së ajrit mund të përkeqësojë funksionet tona njohëse. Trafiku rrugor është kontribuesi më i madh i ndotjes së ajrit në zonat e banuara dhe qeveria duhet të veprojë urgjentisht për të larguar mjetet me ndotje të madhe nga rrugët tona”.