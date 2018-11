Ndotja e ajrit ndikon negativisht në aftësitë intelektuale

Fëmijët britanez me mangësi intelektuale ka të ngjarë të jetojnë në zona me ndotje të madhe të ajri, thotë një studim të ri.

Gjetjet dalin nga një analizë e të dhënave të nxjerrura nga Millennium Cohort Study në Britani, në më shumë se 18,000 fëmijë britanez të lindur mes viteve 2000 dhe 2002.

Mesatarisht gjatë këtyre viteve, fëmijët me mangësi intelektuale kishin 33 përqind më shumë gjasa të jetonin në zona me nivel të lartë të dioksidit të azotit, 30 përqind më shumë gjasa të jetonin në zona me nivel të lartë të monoksidit të karbonit dhe 17 përqind më shumë gjasa të jetonin në zona me nivel të lartë të disoksidit të sulfurit.

Autorët theksojnë se mangësitë intelektuale janë më të zakonshme tek fëmijët që jetojnë në zonat socio-ekonomike të privuara, të cilat janë të prirura për të pasur ndotje më të lartë të ajrit; sidoqoftë, ekspozimi i ndotjes së ajrit mund të pengoj zhvillimin kognitiv, e në këtë mënyrë të rris rrezikun e të metave mendore.

“Ne e dijmë se njerëzit me mangësi intelektuale në Britani të Madhe kanë shëndet më të ligë dhe vdesin më herët se që duhet. Ky studim e edhe një pjesë të enigmës në të kuptuarit çfarë është problemi dhe çfarë duhet bërë për ta zgjidhur atë”, tha drejtuesi i studimit, Dr. Eric Emerson.