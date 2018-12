Ndotja e ajrit e lidhur me sëmundjen e Alzheimer

Fëmijët e qytetit të Meksikës kanë ekspozime gjatë gjithë jetës ndaj përqendrimeve të ndotësve të ajrit mbi standardet aktuale të SH.B.A.-së, duke përfshirë grimca të imëta (PM 2.5). Metropolitan Mexico City është një shembull i rritjes ekstreme urbane dhe ndotjes serioze mjedisore dhe miliona fëmijë janë të ekspozuar ndaj përqendrimeve të dëmshme të PM 2.5 çdo ditë që nga konceptimi.

Dr.Lilian Calderón-Garcidueñas dhe Lachmann komentuan se ndotja e ajrit është një çështje serioze e shëndetit publik dhe ekspozimet ndaj përqendrimeve të ndotësve të ajrit në ose mbi standardet e tanishme kanë qenë të lidhura me neuroinflammimin dhe rrezikun e lartë të sëmundjes Alzheimer. Jung et al., 2015 gjetën një rrezik 138% të rritjes së AD për një rritje prej 4.34 μg / m3 në PM 2.5 duke sugjeruar ekspozimin afatgjatë ndaj PM 2.5, si dhe ozonit mbi standardet aktuale amerikane të EPA-së, janë të lidhura me rritjen e rrezikut të sëmundjes së Alzheimerit. Vetëm në SHBA, 200 milionë njerëz jetojnë në zona ku ndotësit, si ozoni dhe grimcat e imëta, tejkalojnë standardet.

Ekipi ndërkombëtar i hulumtuesve deklaroi se përpjekjet duhet të synojnë të identifikojnë dhe zbutin faktorët mjedisorë që ndikojnë në zhvillimin e sëmundjes Alzheimer dhe mbrojtja mendore e fëmijëve dhe të rinjve duhet të jetë një prioritet i shëndetit publik për të ndaluar zhvillimin e Alzheimer në dy dekadat e para të jetës.