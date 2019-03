Ndërthurja e peisazhit dhe infrastrukturës nga Paolo Pettigani

Përmes kësaj serie të quajtur “Infrascape”, Paolo Pettigiani po ofron një këndvështrim të veçantë dhe të mahnitshëm të qyteteve të ndryshme që ai ka vizituar. Dizajneri grafik dhe fotografi nga Torino i Italisë i ka bërë këto fotografi në Dubai verën e kaluar gjatë një vizite tre ditore atje.

“Kjo seri është një eksplorim grafik dhe vizual i qytetit. Për këtë projekt kam përdorur fotografi digjitale me infra të kuqe. Kjo teknikë mundëson ndjeshmërinë e plotë të sensorit të kamerës, duke e bërë të ndjeshme ndaj rrezeve ultravjollcë, gjatësisë së padukshme të valëve. Këto fotografi të Dubai janë imazhet e para me infra të kuqe me një shprehje artistike. Çfarë më pëlqen rreth këtij lloji të fotografisë është që e bën të padukshmen të dukshme. Qëllimi im është që të shfaq diçka të njohur përmes një këndvështrimi të ri dhe të papritur”.